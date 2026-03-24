ABD-İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaş Orta Doğu'daki küresel gerilimi günden güne artırıyor. ABD basını, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) başta olmak üzere Körfez ülkelerinin İran’a yönelik saldırılara dahil olmaya adım adım yaklaştığını iddia etti.

Orta Doğu'daki savaşta 25. güne girilirken, karşılıklı misilleme saldırıları da gerilimi zirveye çıkarıyor. ABD basınından Wall Street Journal, Körfez ülkelerinin, ekonomik istikrarlarını tehdit eden ve artan misillemeler karşısında İran'a yönelik tutumunu sertleştirmeye başladığını iddia etti.

SUUDİ ARABİSTAN'IN SAVAŞA KATILMASI 'AN' MESELESİ"

Haberde, özellikle Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın caydırıcılığı yeniden sağlamak adına savaşa doğrudan katılma kararı almasının "an meselesi" olduğu belirtildi.

Riyad yönetimi, daha önce tesislerinin İran’a yönelik operasyonlarda kullanılmayacağını açıklamış olsa da, stratejik bir geri adımla Kral Fahd Hava Üssü’nü Amerikan kuvvetlerinin kullanımına açtı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan’ın, "Sabrımız sınırsız değil, karşılık veremeyeceğimizi düşünmek büyük bir hata olur" sözleri, krallığın askeri angajman eşiğine geldiğinin en somut göstergesi olarak kabul ediliyor.

"BAE, İRAN'A KARŞI HEM ASKERİ HEM DE EKONOMİK KUŞATMA BAŞLATTI"

Haberde, Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran’a karşı hem askeri hem de ekonomik bir kuşatma başlatmış olduğu savunuldu. Dubai'de bulunan İran Hastanesi ile İran Kulübü'nün faaliyetlerinin durdurulduğu, iletişim kanallarının tamamen kapatıldığı iddia edildi. Yıllardır İran için kritik bir finans merkezi olan BAE’nin milyarlarca dolarlık İran varlığını dondurma uyarısının, Tahran ekonomisini büyük ölçüde yıpratacağı belirtildi.

"2 ÜLKE TRUMP'A BASKI YAPIYOR"

Arap yetkililer, Suudi Arabistan ve BAE liderlerinin ABD Başkanı Donald Trump ile yaptıkları görüşmelerde, İran’ın askeri kapasitesi tamamen yok edilmeden operasyonların durdurulmaması için baskı yaptıklarını iddia ediyor. ABD ordusu ise Körfez ülkelerinin saldırılara yardım edip etmediği konusunda yorum yapmaktan kaçınarak açıklamaların ilgili ülkeler tarafından yapılacağını belirtti.

Haberle İlgili Daha Fazlası