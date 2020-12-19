Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hem pandemi şartları hem de de yayıncı kuruluşla yaşanan problemler sebebiyle zor durumda kalan kulüpler sonunda isyan bayrağını açtı. Kulüpler Birliği, yayıncı kuruluşun ödemeleri aksatması sebebiyle Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarında bu hafta oyuncuların maçın başlama düdüğünün ardından bir dakika boyunca hareketsiz kalacağını duyurdu. Bu karar dün akşamki Karagümrük-Galatasaray maçıyla birlikte hayata geçirildi.

500 milyon ödendi

Geçtiğimiz günlerde kulüpler 3 milyar liralık tekliflerini 2 milyar 650 milyon liraya çekince taraflar anlaşmaya varmıştı. Ancak yayıncı kuruluş ödemelerin büyük bölümünü hâlâ yapmadı. Digitürk’ün şu ana kadar TFF’ye 500 milyon lira ödediği, bunun 420 milyon lirasının da kulüplere dağıtıldığı öğrenildi. Kulüp başına ortalama 20 milyon lira kasaya girmiş oldu. Ancak kulüpler geçen sezon 12. haftada ortalama 40 milyon lira almışlardı.