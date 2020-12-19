Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medya uygulaması Twitter’dan karantinada olduğunun bilgisini paylaşan Ballı, “Karantinada 6.gün. Kupa maçından sonra bu akşam oynanacak maçta da takımımızın yanında olamamanın üzüntüsünü yaşıyorum” ifadelerini kullandı. Maçta görev alacak tüm ekibe ve futbolcu kardeşlerine başarılar dileyen Ballı, “Tüm kalbimle yanlarındayım” dedi.