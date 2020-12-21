Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Gaziantep’te kaybederek deplasman fatihi unvanını da yitiren Fenerbahçe’de teknik direktör Erol Bulut’a yaylım ateşi sürüyor. Alınan sonuçlardan ziyade, oynanan futbol gelecek için endişe verirken, oyuncuların kendi aralarında tartışmaları otorite boşluğuna bağlanıyor ki, bu da Bulut’un hanesine eksi yazıyor. Koltuğu her maç daha şiddetli sallanan genç hoca ise işleri yeniden yoluna koyacağını vadediyor.

Başakşehir virajı

Hedeflerinden vazgeçmediğini söyleyen Erol Bulut, “Pes etmek karakterimde yok. Bu takımı buraya biz getirdik, buradan çıkarak olan da biziz” sözleriyle oyuncularını motive etmeye çalışırken, Başakşehir maçında galibiyet istedi. Bulut, Kadıköy’deki mağlubiyet serisine Başakşehir’le nokta koyup, yeniden zirve yarışına tutunmayı hedefliyor. Ancak gelecek aksi bir sonuçla erken bir ayrılık da yaşayabilir.

Okların yeni hedefi Tisserand

Forma giymeye başladığı 3. haftadan beri tüm maçlarda aralıksız forma giyen Tisserand, Beşiktaş ve Yeni Malatya karşılaşmalarından sonra Gaziantep’te de yenilginin mimarlarından oldu! Stoperde değişmeyen tek isim olan Kongolunun durumu tartışılmaya başlandı.

İdeal kadro oluşmuyor

Şimdi de Pelkas yok

Sezona iki farklı on bir çıkaracak kadro genişliğiyle başlayan Fenerbahçe, 13 hafta geride kalırken ideal kadrosunu kuramadı. Sadece ikinci ve üçüncü hafta aynı 11’le mücadele eden sarı-lacivertliler bunun dışında sürekli değişiklik yapmak zorunda kaldı. Covid-19, sakatlık, ceza, form düşüklüğü gibi sebepler Erol Bulut’u zorlarken genç teknik adam bir türlü istediği kurguyu oturtamadı. Başakşehir maçında da tedavileri devam eden, Lemos, Valencia, Perotti, Samatta ve Tolga ile cezalı Pelkas forma giyemeyecek.

Gemi karaya oturdu!

Aziz Yıldırım dönemi yöneticilerinden Selim Kosif’ten takıma eleştiri geldi. Kosif “Sevgili F.Bahçe yönetimi, kaptanı çok olan gemi karaya vurur. Bu futbolcu-abi modelinden bir an önce vazgeçmeniz gerekiyor. Oyuncular kimden talimat alacağını şaşırmış durumda” uyarısını yaptı.