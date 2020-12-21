Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Alanyaspor, F.Bahçe ve G.Saray'ın yenilgileriyle 12 puanlık maça çıkan Beşiktaş ayağına gelen fırsatı kaçırmadı. Farklı zaferin ilk yarısı sıkıntılıydı. Dokuz haftadır galibiyete hasret olan ve son üç maçtır gol atamayan BB Erzurum karşısında ilk yarıda beklenen iştahı gösteremedi siyah-beyazlılar. Ghezzal'ın gözleri sağ kanatta beraber çok iyi ikili oluşturduğu Rosier'i aradı.

Ve kilit çözüldü

Ceza sahasına hareketlenmeleriyle Aboubakar'ın yükünü hafifleten Larin yerine forma giyen N'Koudou oyunda kaldığı süre boyunca golü dışında etkisizdi. Sıkıntılı başlayan maçın ikinci yarısında Necip Uysal'ın kazandırdığı penaltı kilidi çözdü ve gol sağanağı başladı. Sergen Yalçın skor 4-0 olunca Larin'i oyuna alarak daha çok gol istediğini gösterdi.

Zirve yürüyüşü

Ancak Atiba'nın yerine giren Oğuzhan Özyakup hücumda üretken olamayınca Kartal'ın temposu bir anda düştü ve skor değişmedi. Bu sezon en farklı galibiyetini alan Beşiktaş, bir maçı eksik olmasına rağmen sekizinci sırada girdiği 13. haftada dört sıra birden yükselerek dördüncülüğe yerleşti ve zirveyle arasındaki puan farkını da 4'e indirmiş oldu.

Golcünün kralı Aboubakar

5 haftadır boşu yok

Beşiktaş'ta sezon başında transferi tereddütlü yapılan, hatta sözleşmesine sakatlanması halinde özel maddeler eklenen Vincent Aboubakar, Kara Kartal'ı sırtladı götürüyor. Kamerunlu futbolcu son beş haftanın her birinde rakip ağları havalandırmayı başardı ve müthiş bir performans sergiledi.

Tebrik yağmuru

Bu beş hafta içinde F.Bahçe ile Erzurum'a ikişer, Başakşehir, Kasımpaşa ve Alanya'ya karşı birer gol bulan Aboubakar, Denizlispor'a attığı ile birlikte toplamda sekiz gole yükseldi ve krallık yarışında liderliğe ele geçirdi. Futbolcu maçın ardından arkadaşlarınca tebrik yağmuruna tutuldu.