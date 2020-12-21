Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarihler 6 Kasım 2020 Cuma'yı gösterdiğinde Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup olmuş ve Kara Kartallar tam bir kaosun içine yuvarlanmıştı. Sadece 10 puan toplayabilen, 11. sırada bulunan siyah beyazlı takımda Sergen Yalçın'ın camiadaki kredisi neredeyse sonlanmış ve koltuğu sallanıyordu. Ne olduysa ondan sonra oldu ve Kartal kelimenin tam anlamıyla uçuşa geçti. Başakşehir galibiyetiyle çıkışı başlatan Yalçın ve talebeleri şimdi BAY geçtiği haftanın da avantajı düşünüldüğünde zirveye geldi yerleşti.

Başınız göğe mi erecek?

Maçın ardından zirveye yanaşmalarından memnun olduğunu söyleyen Sergen Hoca, "Golü daha erken bulsaydık, daha farklı olabilirdi. Bambaşka bir ikinci yarı oldu. Rakip de oynamak isteyince, çabuk kaleye giden oyuncularımızla skoru arttırdık" sözlerini kullandı. Takımda gol atma adayı çok oyuncunun olduğunu, futbollarının geliştiğini belirten Hoca, "Fakat televizyonlarda benim oyundan atılmam gerektiği yönünde yorumlar yapılmış. Ben atılınca başınız göğe mi erecek? Bu yönde algı yapıyorlar ama ben atılmayacağım" dedi.

Kartal'ın yarısı değişti

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, mağlup oldukları Alanya maçına göre on birde beş değişiklik yaptı. Kaleci Utku, cezalı Rosier, Montero, Dorukhan ve Larin'in yerine dünkü maçta kaleci Ersin, Vida, Necip Uysal, Mensah ve N'Koudou forma giydi.

10 defa denese bir defa atar

Beşiktaşlı, N'Koudou maçın ardından, "Gol attığım için mutluyum. Bu galibiyet önemliydi. Vida'nın golü çok güzeldi ama 10 kere denese bir kez atardı herhalde. Arkadaşlarımı mutlu etmeyi seviyorum. Hiç değişmeyeceğim" açıklaması yaptı.

1.200 FOTOĞRAF EKRANDA

Statta taraftar var!

Beşiktaş yönetiminin yeni uygulaması sayesinde dünkü maçta siyah-beyazlı taraftarlar da vardı. 'Omuz omuza' projesi sayesinde ödeme yapan taraftarlar, saha kenarındaki led ekranlarda maç oynanırken fotoğraflarıyla yer aldılar.

ERZURUM'UN DALGINLIĞI

Protestoyu unuttular

∂ Süper Lig ve TFF 1. Lig kulüplerinin aldığı kararla iki takım futbolcularının yapması gereken 'yayıncı kuruluşu protesto' 10 saniye gecikti. Başlama vuruşunu yapan Erzurumsporlular, kararı unutunca kısa süre paslaştı, Beşiktaşlı oyuncuların ikazıyla hareketsiz kaldı.