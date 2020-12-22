Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir süredir konuşulan ‘hükmen yenilgi’ uygulaması ligin ikinci yarısıyla birlikte resmen devreye girecek. TFF dün, virüs sebebiyle dokuz oyuncuyla bile olsa takımların maçlara çıkacağını ilan etti. Bu sayının altına düşülmesi hâlinde ise maça çıkamayan takımın hükmen mağlup sayılacağını açıkladı.

Amatör de oynar

Mevcut uygulamada virüs sebebiyle maçlar erteleniyordu ancak sıkışık fikstür yüzünden bu karar alındı. A takım listesindeki oyuncu sayısı 30'a çıkarılırken, 1 Ocak 2000 sonrası doğumlu profesyonel ve kulübüne en az 6 ay tescilli amatör futbolcular da A takım listesine yazılmadan oynatılabilecek.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Aidatlarda gizli el

Beşiktaş Kulübü, bazı üyelerin yıllık aidat bedellerinin, üçüncü kişiler tarafından banka kanalıyla ya da elden toplu olarak ödemeye çalışıldığının tespit edildiğini duyurdu. Bu bedellerin yatırılan kişilere iadesi için gerekli işlemlerin başlatıldığı ifade edildi.

Kartal gol gol gol!

Ortalama 2,1

Ligde bu sezon 12 maçta 25 defa ağları sarsan Beşiktaş, 2,1 ortalaması yakaladı ve en fazla gol atan takım durumuna geldi. Kartal ayrıca son beş sezonun en golcü performansını da göstermiş oldu. Siyah-beyazlılar, Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde 2016-17 sezonunun 12 maçlık bölümünde 24, sonraki sezonlarda sırasıyla 19, 20 ve 15 gol atabilmişti.