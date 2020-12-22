Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, evinde Göztepe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

GALATASARAY GÖZTEPE MAÇI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYIN

14'GOLL!! Göztepe Soner Aydoğdu'nun attığı golle Galatasaray karşısında farkı 1'e indiren golü buluyor. Sağ kanattan Halil Akbunar Marcelo Saracchi ile girdiği ikili mücadeleyi kazanıp ceza sahasına ortasını gönderiyor. Altıpasta kaleye sırtı dönük olan Soner Aydoğdu'nun topukla yaptığı vuruşta top önce yan direğe çarpıp ağlara gidiyor.

12'GOOLL!! Galatasaray Arda Turan'ın attığı golle Göztepe karşısında skoru 2-0'a getiriyor. Ryan Donk'un defanstan sağ çizgiden gönderdiği uzun pasta Arda Turan bir anda Göztepe savunmasını 2 ye 1 yakalıyor. Kaleci ile karşı karşıya kalan Arda Turan ceza sahası dışından plase bir vuruşla topu ağlara gönderiyor.

4'GOOLL!! Galatasaray Emre Kılınç'ın attığı golle Göztepe karşısında 1-0 öne geçiyor. Sofiane Feghouli'nin sağ kanattan ceza alanına gönderdiği havadan arapasında Mbaye Diagne bir anda kaleci ile karşı karşıya kalıyor. Mbaye Diagne'nin altıpastan vuruşu Balazs Megyeri çelerken dönen topta Emre Kılınç gelişine yerden düzgün vuruşuyla topu ağlara gönderiyor.

Galatasaray - Göztepe ilk 11'ler

Galatasaray: Okan, Omar, Donk, Luyindama, Saracchi, Taylan, Belhanda, Feghouli, Emre Kılınç, Arda Turan, Diagne

Göztepe: Megyeri, Gassama, Atınç, Marko, Berkan Emir, Yalçın, Obinna, Soner, Halil, Tripic, Ndiaye