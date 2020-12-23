Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Üst üste puan kayıpları yaşayan Fenerbahçe, çıkış hedeflediği Başakşehir maçı öncesi kadro krizi yaşıyor. Lemos, Tolga, Valencia, Perotti ve Samatta’nın sakat olduğu sarı-lacivertlilerde Pelkas da cezası sebebiyle bu maçta forma giyemeyecekti ki, bir de Ozan’dan gelen haber planları alt üst etti. Covid19 testi pozitif çıkan Ozan’ın oynama şansı ortadan kalktı. Kasık ağrısı süren Sosa için ise şartlar sonuna kadar zorlanacak.

Sosa belirleyici!

Sosa’nın yetişmesi yüksek ihtimal ve Erol Bulut bu durumda on numarada Mert Hakan’ı kullanıp kanatları Thiam ile Caner’e teslim edecek. Sosa'da aksilik olursa 4-2-3-1’den 4-1-4-1’e dönecek. Gustavo tek ön libero olarak görev yaparken, sambacının önünde Thiam, Sinan, Mert Hakan ve Caner oynayacak. Kritik eksiklere rağmen kazanmak dışında bir alternatifleri olmadığını belirten Erol Hoca, şiddetli pres ve hızlı hücum emri verirken, “Şimdi ayağa kalkma zamanı” vurgusu yaptı.

TANGOCU SEFERBERLİĞİ

İlk 11’in gediklilerinden Ozan ve Pelkas’ın yokluğunda Sosa’nın yetişmesi için sağlık ekipleri seferber durumda. Gaziantep’te kadroda olmasına rağmen riske edilmeyen tangocu, kasık ağrısından şikayetçi. Sosa, son idmanda takımla çalışsa da durumu maç saatinde kesinleşecek.

KIYMETE BİNDİ

Savunma lideri Serdar

Sezon başında gönderilmesi planlanan ancak yüksek yıllık ücreti sebebiyle alıcı çıkmayınca elde kalan Serdar Aziz takımın vazgeçilmezi oldu. Tisserand, Lemos ve Sadık’ın olduğu stoperde Erol Bulut, Serdar Aziz’i savunma lideri olarak belirledi.

SERİ BİTECEK Mİ?

Kadıköy kâbusu

Evinde oynadığı son 3 maçı kaybederek tarihi bir başarısızlığa imza atan Fenerbahçe, Başakşehir’i yenerek seriyi noktalamak istiyor. Evindeki 6 maçın 5’inde gol yiyen sarı-lacivertliler, sadece Hatay’a geçit vermezken, 11 defa topu ağlarından çıkardı.