Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Terim’le beraberiz

Galatasaray’ın Nesine.com ile yaptığı sponsorluk anlaşmasında konuşan Başkan Mustafa Cengiz, gündemi değerlendirdi... Cengiz, Fatih Terim’in Karagümrük maçındaki kırmızı kartı için “Hocamız Fatih Terim, Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük teknik direktör kimse alınmasın. Hocamız sahaya girdi de kimseye saldırmadıki. Maç sırasında faul kararına tepki verdi, hepsi bu. Bazı emsalleri düşününce “hakem öldürenler gibi” hocamızınki çok masum. Her şey meydanda, kayıt altında. Kesinlikle hocamızla beraberiz” dedi.

Riva ve Florya kurtuldu

Riva ve Florya arazilerine ilişkin de konuşan Cengiz “Riva'yı Florya'yı kurtardık, yeniden sözleşme yaptık. Devletimize, Emlak Konut'a teşekkür ediyorum. Üstüne şimdi Kemerburgaz'ı G.Saray Adası'nı mutlaka halledeceğiz mutlaka. Tabii kalırsak. Biz, ilk defa artıya geçirdik. Kulübün borcu çok fazla ve gelirlerimizde 500 milyon TL azalma var. Çok ciddi zarar çıkacak ki, en iyi durumda olan takım Galatasaray. Bizim, ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız ve gelecek yönetimleri zora düşürmememiz lazım” ifadesini kullandı.

CENGİZ'DEN FALCAO YORUMU

Kalır mı gider mi bilmiyorum

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sakatlığı sebebiyle uzun süredir takımdan uzak olan Falcao'yla ilgili soruyu cevapladı: Radamel Falcao, haysiyetli bir insan ve onurlu bir oyuncu. Kendisine çok dikkatli bakıyor. Her alanda katkıda bulunacağına inanıyorum. Onun, G.Saray'ı zor duruma düşürmeyeceğine inanıyorum. Gereğini yapacaktır. Falcao ocak ayında kalır mı, gider mi? Bunu bilmiyorum.

TRABZONSPOR MESAİSİ

Aslan tam gaz

Göztepe galibiyeti ile moral depolayan Galatasaray, cumartesi karşılaşacağı Trabzon maçının hazırlıklarına ara vermeden devam etti. Sakatlıkları bulunan Etebo ile Babel’in tedavilerine devam edilirken, ocak ayında sahalara dönmeye hazırlanan Muslera sahada çalıştı.

SONUÇ BUGÜN ÇIKACAK

Kerem beklemede

G.Saray’ın yıldız adayı Kerem Aktürkoğlu’na koronavirüs teşhisi konmuştu. TFF’nin 10 günlük prosedürü gereği 22 yaşındaki isime dün yeni PCR testi yapıldı. Bugün belli olacak sonuç eğer negatif çıkarsa Kerem takımla çalışmalara kaldığı yerden devam edebilecek.