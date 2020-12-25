Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Fenerbahçe-Başakşehir maçı sonrası en çok konuşulan isim, karşılaşmanın hakemi Bahattin Şimşek oldu. Hemen herkes hakemin maçı Fenerbahçe’ye hediye ettiği görüşünde. Ancak Fenerbahçe camiası buna katılmıyor. Başkan Ali Koç’un “Bileğimizin hakkıyla kazandık” açıklamasından sonra Sportif Direktör Emre Belözoğlu’da, “Haklı bir galibiyet aldık” dedi. Sezon başından beri hakemlerin formsuz olduğunu söylediklerini hatırlatan Belözoğlu, “Bizim de çok canımız yandı. Hatalı kararlar veriyorlar. Ancak bu, Başakşehir karşısında bizim takım olarak iyi oynayıp kazandığımız gerçeğini değiştiremez” dedi.

Kriz, kaos bekliyorlar

Haksız eleştirilerle suni gündemler oluşturulmaya çalışıldığını vurgulayan Emre Belözoğlu, “Evet sıkıntılarımız, eksiklerimiz var. Ancak ortada kriz, kaos yok. Arkadaşlık üst seviyede, takımın havası iyi. Bu kadar eksiğe rağmen kötü bir durumda değiliz” ifadelerini kullandı. Bugüne kadar mütevazı bir duruş sergilemeye çalıştıklarını dile getiren Emre Belözoğlu, “Biz sözün gücüne inandık. Sesimizi yükseltmedik. Aleyhimize kararlardan sonra da seviyeyi düşürmedik. Ancak kısasa kısası da biliriz. Biz Fenerbahçe’nin başarısı için çalışıyoruz. Bunun için herkesle ve her şeyle mücadele ederiz” diye konuştu.

1,5 MİLYON € DAHA…

Elif kazandırıyor

Fenerbahçe'nin 16 milyon avroya Napoli'ye sattığı Elif Elmas, eski takımına kazandırmaya devam ediyor. Önceki gün oynanan Napoli-Torino maçında İtalyan ekibinin formasını 50. defa giyen 21 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerin kasasına 1.5 milyon avro daha girmesini sağladı.

ZORLU RAKİPLER BİTTİ

Sadece Alanya

Geride kalan 14 haftada Galatasaray, Trabzon, Beşiktaş ve Başakşehir’le karşılaşan Fenerbahçe’nin kalan 6 haftadaki en dişli rakibi lider Alanya olacak. Sarı-lacivertliler Kasımpaşa ve Alanya maçlarının ardından son sıralarda yer alan Erzurum, Ankaragücü, Sivas ve Kayseri’yle oynayacak.

Savaşmaya devam

Başakşehir galibiyetle nefes alan Fenerbahçe’de Erol Bulut oyuncularını tebrik etti. Bulut, “Geriye düşmemize rağmen inancınızı kaybetmediniz ve müthiş bir mücadele örneği verdiniz. Bu şekilde savaşmaya devam edeceğiz” dedi. Genç hoca, “Hâlâ eksiklerimiz var. Çok pozisyon veriyoruz, bitiricilikte sıkıntı yaşıyoruz. Bunları aşmamız, skoru erken bulup oyunumuzu kabul ettirmemiz gerek” ifadelerini kullandı.