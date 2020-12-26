Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

LA Clippers yıldız basketbolcu Kawhi Leonard, bu sabaha karşı oynanan Denver Nuggets karşılaşmasının son çeyreğinde kendisini kanlar içerisinde yerde buldu. Takım arkadaşı Serge Ibaka'nın dirsek darbesi sebebiyle dudağı patlayan 29 yaşındaki ünlü basketbolcuya tam sekiz dikiş atıldığı öğrenildi.