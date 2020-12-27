Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ta her şey yolunda giderken gelen kötü haberler moralleri bozdu. Takımın en golcü ismi Aboubakar'ın annesinin ölüm haberi geldi. Kamerunlu yıldız annesinin cenazesi için yönetimden izin alarak ülkesine gitti. Dün de Josef de Souza'nın sakatlığı Ümraniye'de şok etkisi yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, Brezilyalı oyuncunun MR görüntülemesinde sol uyluk iç adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi. 31 yaşındaki oyuncunun iki hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Dorukhan önde

Takımın yükselen performansında kilit rol oynayan iki as oyuncusundan mahrum kalan Sergen Yalçın'ın da Sivasspor maçı öncesi planları değişti. Tecrübeli çalıştırıcı Aboubakar'ın yokluğunda santrforda Cyle Larin'e görev verecek. Sezon başından bu yana sol kanatta başarıyla görev yapan Kanadalı oyuncunun yerine de N'Koudou geçecek. Josef de Souza'nın yokluğunda ise Dorukhan Toköz ve Necip Uysal öne çıkıyor. Sergen Hoca'nın tercihini Dorukhan'dan yana kullanması bekleniyor.

Dört maç yok

Sakatlığı nedeniyle sahalardan iki hafta uzak kalacak olan Josef de Souza, fikstürün sıkıştırılmasından dolayı bu dönemde oynanacak Sivasspor, Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Hatayspor maçlarında takımının yanında olamayacak.

Vincent coşmuştu

Sivasspor maçında oynayamayacak olan Vincent Aboubakar son haftalarda Beşiktaş'ın en formda ismiydi. Son altı maçta yedi defa fileleri havalandıran Kamerunlu yıldız, 4 Ocak'ta İstanbul'a döneceği için Kayserispor maçında da forma giyemeyecek.

İlk gol yetiyor

∂ Siyah-beyazlıların, Sergen Yalçın yönetiminde ilk golü bulduğu maçlarda sıkıntı yaşamaması dikkat çekiyor. Beşiktaş, 28 maçın 18'inde ilk golü atmayı başaran takım oldu. Bu maçlarda 17 galibiyet alınırken (%94.4'lük galibiyet oranı) tek fire ikinci haftadaki 1-1'lik Antalyaspor maçında geldi.

Utku sevinci

Beşiktaş'ta Sivasspor maçı hazırlıkları dün yapılan idmanla devam etti. Covid-19'u atlatan Utku Yuvakuran da 14 günlük aranın ardından dünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Gökhan Töre ise bireysel çalışmaya devam etti.