Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Liderlik parolası ile Trabzon’a giden Galatasaray istediğini alarak İstanbul’a döndü. Son iki maçında dört puan bırakan Alanyaspor’u iki puanla geçen Aslan ligin 14. haftasında zirveye kuruldu. Sarı kırmızılılar Karagümrük karşısında aldığı mağlubiyetle galibiyet serisini sonlandırmıştı. Kısa sürede tekrar toparlanan Cimbom, Göztepe’den sonra zorlu Trabzon engelini de aşmayı başardı.

‘Ben varım’

Korona şüpheli Diagne ve maç kondisyon eksikli Falcao’nun yokluğunda, Fatih Terim’in ileri uçta görevlendirdiği Oğulcan ‘İki yıldız yoksa ben varım’ dedi. 24 yaşındaki oyuncu sarı-kırmızılıların Arda ile bulduğu golde ilk vuruşu yapan isim olurken, Ömer Bayram’ın asistinde de usta işi bir gole imza atarak yıldızlaştı. Aslan'ın liderliğe yükselmesinde en büyük paya sahip oldu.

Taktik savaşı

Hocalar dün âdeta satranç oynadı. Ev sahibi topu rakibine verirken, Terim bu hamle karşısında rakibinin en önemli silahı olan Nwakaeme’ye, Omar-Taylan ikilisi ile alan daralttırdı. İki isim de sarı kart görmelerine rağmen amaçlarına ulaştı. Diğer tarafta Aslan çizgiye ilk inişinde Arda ile golü buldu. İkinci yarıda Trabzon beraberlik için daha açık oynamak zorunda kalırken kalesinde bir gol daha gördü.

İLK DEFA MAĞLUP

Avcı bu defa av oldu

Abdullah Avcı, Trabzon'la ilk defa yenildi. Ligde daha önce Avcı ile çıktığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik alarak mağlubiyet görmeyen bordo mavililer, Galatasaray'a karşı deneyimli teknik adamla ilk mağlubiyetini aldı.

ARDA'DAN ÜÇÜNCÜ GOL

Kaptan kendini buluyor

Galatasaray'da Kaptan Arda Turan, ligde üçüncü golüne ulaştı. Ligin 8. haftasındaki Demir Grup Sivasspor maçında ilk golünü atan sarı-kırmızılı futbolcu, geçen hafta Göztepe, bu hafta da Trabzonspor filelerini boş geçmedi, artık kendini bulduğunu gösterdi.

Çağlayan bir şelale gibi

Falcao izledi, o attı

Diagne ve Falcao'nun yokluğunda 24 yaşında pırıl pırıl bir delikanlı Oğulcan Çağlayan, Trabzonspor gibi zor bir deplasmanda sorumluluğu üzerine aldı. Dünya starı Falcao yedek kulübesindeyken, Fatih Terim ona güvendi ve en uçta görev verdi. Oğulcan dün ilk gole katkı yaparken, ikincisinde de ise usta işi vuruşuyla hocasını mahcup etmedi, G.Saraylı taraftarların gönlünü bir gecede fethetti.

Mayıs da bizim

Maçın ardından, "Çok mutluyum, çok mutluyuz. Kazanmaya devam ediyoruz. Ligin zirvesindeyiz. İnşallah her sene olduğu gibi mayıs ayında yine zirvede Galatasaray olacak" diyen Oğulcan, "Tek gayemiz bu. İnşallah taraftarlarımızı mutlu ederiz. Sen atacaksın diyordu Emre Kılınç. Bu başlangıç oldu. İnşallah Galatasaray için uzun yıllar gol atmaya devam ederim" sözlerini kullanırken mutluluktan uçuyordu.

BİLEREK GERİ YASLANDIK

Şahin'den taktik vurgusu

∂ Cezalı Fatih Terim'in yokluğunda takımı yöneten Yardımcı Antrenör Levent Şahin, "Oyunun belli bölümlerinde geriye düştük ama bu taktik anlayışımız içerisindeydi. Rakip uzun topla çıkmayı denedi. Dönen topları alıp doğru yerleşimle oyunu domine ettik'' dedi.

DOĞUM GÜNÜNDE CANI YANDI

Feghouli sakatlandı

∂ 31 yaşına giren G.Saraylı Sofiane Feghouli’nin doğum günü dün takımın kamp yaptığı otelde pasta kesilerek kutlandı. Akşam ise maçın ilk yarısında sakatlanan futbolcu oyuna devam edemedi. Feghouli'nin durumu bugünkü kontroller sonrası belli olacak.

ALBAYRAK SİTEMLİ:

Bir yere kaçmıyorum

∂ G.Saray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Trabzon'da çok güzel bir oyunla 2-0 galip gelmesini bildik. Bütün futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum" derken, "Maçlardan sonra sinirli oluyorum, açıklama yapmıyorum. Yoksa bir yere kaçmıyorum" sözlerini kullandı.

ASLAN SALDIRISI!

İlk yarıda işi kolaylıyor

∂ G.Saray bu sezon ilk yarılardaki golcülük özelliğiyle dikkat çekiyor. Dün Trabzonspor ağlarını her iki yarıda da havalandıran sarı kırmızılılar, bu sezon Süper Lig'deki maçların ilk yarılarında en çok gol (13) atan takım unvanını elinde bulunduruyor.