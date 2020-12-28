Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

43 yaşındaki eski futbolcu Alex de Souza, sosyal medya hesabından bu ayrılığı duyurmasıyla birlikte takipçilerinden gelen sorulara antrenör olmak için görevinden ayrıldığının bilgisini verdi. Öte yandan Alex de Souza’nın, Fransa 1. Futbol Ligi ekiplerinden Lyon'da teknik direktör Rudi Garcia'nın yardımcılığını yapacağı öğrenildi.