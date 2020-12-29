Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Trabzonspor’u yenerek liderlik koltuğuna kurulan Galatasaray’ın tadı gelen sakatlık haberleriyle kaçtı. Bordo-mavililere karşı oynanan mücadelenin 34. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Cezayirli oyuncuya konan ilk teşhise göre üst adalesinde zorlanma vardı. Ancak dün yapılan detaylı MR sonuçlarına göre yıldız oyuncuda yırtık tespit edildi.

Kanatta Oğulcan

Tedavisine başlanan Feghouli’nin 2-3 hafta arası sahalardan uzak kalacağı öngörülüyor. Sarı kart cezalısı olan Taylan’ın da forma giyemeyecek olması teknik ekibi harekete geçirdi. Sakatlığı tam geçmeyen Etebo’nun da yokluğunda Terim’in Antalya maçında ön liberoda Donk’a, kanatta ise Trabzon maçının yıldızı Oğulcan’a görev vermesi bekleniyor.

BONSERVİSİNİ AL GEL

Aytaç Kara harekâtı

∂ Galatasaray ara transfer için ilk girişimini Kasımpaşalı Aytaç Kara için yaptı. Taylan’a alternatif arayan sarı-kırmızılılar sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan oyuncuya “Kulübünle anlaş, bonservisini al, gel” dedi. Aytaç, Kasımpaşa ile anlaşırsa transfer edilecek.

Hemşehri ziyareti

Fatih Terim, TFF 1. Lig’de İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Florya’da sürdüren Adana Demirspor’u ziyaret etti. Adana ekibinde kiralık oynayan Yunus Akgün ile sarı-kırmızılıların eski oyuncuları Tarık Çamdal ve Chedjou, Terim’le fotoğraf çektirdi.