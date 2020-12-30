Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın performansıyla rakiplerine korku salmaya devam ediyor. Son yedi maçta altı galibiyet alarak takımını ikinci sıraya taşıyan tecrübeli çalıştırıcı, 2020 yılının en çok puan toplayan teknik adamı oldu. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Beşiktaş’ın başında ilk maçına 1 Şubat 2020 tarihinde Çaykur Rizespor deplasmanında çıkan Yalçın, siyah-beyazlı ekiple 2020 yılı boyunca toplam 29 lig karşılaşmasında boy gösterdi ve 60 puan topladı.

Fark açılıyor

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Yeni Malatyaspor’un başında geçiren ve ligin ikinci yarısı başlamadan görevinden ayrılan Yalçın, siyah-beyazlı ekipte en başarılı teknik adamlık performansını sergiliyor. Tecrübeli çalıştırıcı, lig lideri Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'e sekiz, Fenerbahçe'nin başındaki Erol Bulut'a da 12 puan fark attı. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk da 31 maçta 52 puan kazanarak Sergen Yalçın'ın 11 puan gerisinde kaldı.

Tam bir savaşçı

Satış listesindeydi

Kartal'ın Kanadalı golcüsü Cyle Larin zorluklara aldırmayan yapısıyla dikkat çekiyor. Sezon öncesi taraftarın da gitmesini istediği Larin, yönetim tarafından satış listesine konmuştu. Santrfor olmasına rağmen Sergen Yalçın tarafından mecburi olarak sol kanatta görev yapmaya başladı.

Abou’dan sonra…

Ankaragücü maçında kafasına darbe alınca göz kapağına ve kaşına dikiş atıldı. Sivasspor maçına yarası tam olarak geçmemişken çıkan Kanadalı, buna rağmen yine de fileleri havalandırdı ve toplam 6 golle bu sezon Aboubakar'dan sonra Kartal'ın en skorer ismi olmaya devam etti.