Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Bitmeyen çile

Beşiktaş şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor ama yakasını bir türlü eksiklerden kurtaramıyor. Takımın kilit oyuncularından Josef de Souza sakatlandığı için Sivasspor karşısında forma giyememişti. Şimdi de Rachid Ghezzal'dan kötü haber geldi. Cezayirli yıldızın sağ kalça ön adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi. Beşiktaş'ın son haftalardaki yükselişinde önemli rol oynayan ve ligin asist kralı olan Ghezzal, pazar günü deplasmanda Kayserispor'la oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Yalçın sıkıntılı

Bu durumda Beşiktaş sezonun gol ve asist kralları olmadan Kayserispor maçına çıkacak. Annesi hayatını kaybeden Aboubakar da pazartesi günü Türkiye'ye döneceği için Kayserispor maçında yok. Teknik Direktör Sergen Yalçın, Ghezzal'ın yerine kimi oynatacağı konusunda sıkıntı yaşıyor. Siyah-beyazlıların kadrosunda sağ kanatta forma giyebilecek tek isim Atakan Üner. Ancak genç oyuncunun form durumu teknik heyeti düşündürüyor. Sakatlığını atlatan Gökhan Töre ise henüz takımla çalışmalara başlamadı.

YILDIZ OYUNCU ÇOK İSTEKLİ

LJAJIC FORMA BEKLİYOR

Önceki gün yapılan idmana çıkan Âdem Ljajic görev verilmesi hâlinde pazar günü deplasmanda oynanacak Kayserispor mücadelesinde sahaya çıkabilecek. Son olarak 21 Kasım’daki Başakşehir maçında 11 dakika süre alan yıldız oyuncunun kondisyon durumunun iyi olduğu ve kendisinin de forma giymek için çok istekli olduğu öğrenildi. Dün izin yapan siyah-beyazlılar, Kayserispor maçı hazırlıklarına saat 12.00'de yapacağı idmanla tekrar başlayacak.

LENS VE MIRIN HOLLANDA'DA

Tatile devam ediyorlar!

Kadro dışı bırakıldıkları için aylardır idman bile yapmayan Lens ile Mirin yönetimden izin alarak Hollanda'ya gitti. İki futbolcunun da transfer görüşmeleri yapmak için değil, yılbaşını aileleriyle birlikte geçirmek için Hollanda'ya gittiği öğrenildi.

MALZEMECİ ERDEM

Sağlıkçılar için koştu

Yirmi yıldır Beşiktaş Futbol A Takımı’nda malzemecilik yapan Erdal Erdem, sağlık çalışanlarına farkındalık oluşturmak amacıyla 40 kilometre koştu. Erdem, parkur üzerinde bulunan hastanelere uğrayarak, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

COVID-19 KABUSU

BAŞKAN ÇEBİ YİNE POZİTİF

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ikinci defa Covid-19'a yakalandı. Özel bir hastanede tedavi altına alınan siyah-beyazlıların patronunun genel durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çebi ilk olarak 13 Mayıs tarihinde Covid-19'a yakalanmış ve hastalığı kısa sürede atlatmıştı.