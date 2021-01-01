Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Biz işimize bakıyoruz

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Samandıra'daki sohbet toplantısında gündemi sarsacak ifadeler kullandı. "Biz hiçbir rakibimizin maçından sonra ne verilen kararlar ne de yaşananlar hakkında konuşmadık ama gerekirse konuşmayı biliriz" diyen Belözoğlu "Futbolu da bizi de saha dışına çıkarmaya çalışıyorlar. Herkes bir şeyler söylüyor. Biz takımımızın gücüne güveniyoruz. Bu yüzden saha içinde kalmaya devam etmek istiyoruz" dedi.

Yalanın alıcısı çok

"Sesi yükseltmek gerçekten çok kolay, derdimiz sözü yükseltmek" diyen genç yönetici "Sesi yükselttiğimizde çok güzel yükseltiriz, bunu da herkes bilir" vurgusunda bulundu. Luiz Gustavo'nun test sonucu pozitifken sahaya sürüldüğü iddiasına karşılık Belözoğlu "En rahatsız olduğum şey bu. Oyuncumda virüs çıkacak ben 'Aman gözünü seveyim çıkıp oyna' diyeceğim! Bu nasıl bir mantıktır? Futbol kimsenin canından önemli değildir" diye konuştu.

Bizi TFF zorluyor

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin kulüplere bildirdiği limitlere göre şu anda artıda olduklarını söylerken "Ufak bir hareket alanımız var. Bu hafta Başkan, ben ve Erol Hoca oturup yol haritamızı belirleyeceğiz. Mevki söyleyemem ama bir iki takviye olabilir. Gelecek sene için Fenerbahçe'nin UEFA'dan ceza alma gibi bir durum yok. Hem UEFA hem TFF limitleri arasında kıyaslama yaparsak bizi zorlayan kısmı biraz TFF limitleri" ifadelerini kullandı.

Perotti yük değil

Perotti ile F.Bahçe'ye yük olmayacak bir sözleşme imzalandığını söyleyen Belözoğlu, "Garanti ücreti çok düşük. Biz karşılıklı olarak maç oynadıkça Roma'ya bir ücret ödüyoruz. Maç oynamadığı, beklediğimiz rakama ulaşmadığı andan itibaren Roma bize bir ödeme yapıyor. Sabit alacağı ücret ve 5 maç oynayınca hak edişleri var. Sabit ücreti hakikaten cüzi miktarda. F.Bahçe için yük olmayacak bir sözleşmesi var" değerlendirmesinde bulundu.