İstanbul’un önemli sulak alanlarından Arnavutköy’deki Mavi Göl çevresini hafriyat toprağı döküm sahası ilan eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) durmuyor. Tepkilere kulak tıkayan İBB, inşaat döküm alanına giden yolu asfaltladı.

İBB Meclis Üyesi Zeki Koç “İstanbullu, Arnavutköylü asfalt beklerken Mavi Göl döküm alanında bu kadar asfalt yapılmasını dikkatlice izliyoruz” dedi. Asfalt dökümü, İBB yolsuzluk davasının şüphelilerinden firari Murat Gülibrahimoğlu’nun milyarlarca liralık hafriyat toprağı dökümüyle ilgili vurgunu akıllara getirdi. Yolsuzluk, Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü iddianamesine detaylarıyla anlatıldı. Buna göre, İBB hafriyat toprağı döküm işini belediye iştiraki olan İstaç’a devretti. Şirket, ihaleyi Gülibrahimoğlu’na verdi. Zamanla Cebeci Maden bölgesinde tekel hâline gelen Gülibrahimoğlu, kaçak döküm alanları açtı. İşgali göz boyayıp perdelemek için de alana İsfalt pankartları astırdı. Çevre ve orman talan edildi.

80 MİLYAR TL KAMU ZARARI

İBB işgali bitirmek yerine kaçak sahaya giden yol için ihaleye çıktı. İsfalt’ın düzenlediği ihale Ekrem İmamoğlu’na katakulli ile Boğaz’da ikiz villa devreden Ali Nuhoğlu’nun sahibi olduğu Neoray İnşaat’a verildi. Savcılığa göre 185 milyon ton kaçak hafriyat molozu dökümü sebebiyle 80 milyar TL kamu zararı oluştu. Firari Gülibrahimoğlu’nun hesaplarında 4 milyar liradan fazla kaynağı belli olmayan suç geliri tespit edildi.

Şüphelilerden Cem Çelik’in ifadesine göre Gülibrahimoğlu, 2024 yılında Cebeci döküm alanından toplam 5 milyar 269 milyon lira kazanç elde etti. Ancak hasılat paylaşımı olarak bunun sadece 745 milyon lirasını İstaç’a ödedi. Gülibrahimoğlu’nun İmamoğlu ile ortak olduğu itiraflara yansıdı. İmamoğlu’nun kasası Hüseyin Köksal’ın şoförü Servet Yıldırım “Döküm ve hafriyat işlerinden gelen paranın yüzde 60’ı Ekrem İmamoğlu’na giderdi” dedi.

SEVDA KİLİÇ

Haberle İlgili Daha Fazlası