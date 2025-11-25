Kış mevsiminin etkisini artırmasıyla birlikte havanın erken kararması okula ve işe gidenler tarafından son derece önemli hale geldi. Günlük akışı etkileyen günlerin kısalmaya başlaması birçok kişinin gündeminde. Vatandaşlar günler ne zaman uzamaya başlayacak, en uzun gece ne zaman yaşanacak merak ediyor.

Kış gündönümünün yaklaşmasıyla birlikte hem en uzun gece hem de günlerin uzama süreci, her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşların ilgi odağında olmaya devam ediyor. Yeni yılın ilk haftalarıyla birlikte gün ışığındaki artış daha net hissedilecek.

GÜNLER NE ZAMAN UZAMAYA BAŞLIYOR?



21 Aralık’ın ardından Dünya’nın Güneş’e göre konumu değiştikçe gündüz sürelerinde milimetrik artışlar görülmeye başlıyor. Günler 22 Aralık itibarıyla uzamaya başlarken artış ilk günlerde oldukça sınırlı olduğu için gözle fark edilmesi mümkün olmuyor.

Güneşin daha geç batmaya başladığının belirgin şekilde hissedildiği dönem ise Ocak ayının ilk günlerinden itibaren ortaya çıkıyor. Şubat ayı geldiğinde ise gündüz sürelerindeki artış çok net şekilde gözlenecek.

EN UZUN GECE NE ZAMAN?



Türkiye’nin de içinde bulunduğu Kuzey Yarım Küre’de yılın en uzun gecesi her yıl 21 Aralık’ta yaşanıyor. Astronomide kış gündönümü olarak kabul edilen tarih güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi’ne dik geldiği gün olarak da bilinir.

Gündüz süresinin en aza indiği 21 Aralık'tan sonra gece uzunluğu yavaş yavaş kısalmaya başlıyor. Kış gündönümü, mevsimsel değişimlerin en belirgin şekilde hissedildiği dönüm noktalarından biri olarak da biliniyor.

