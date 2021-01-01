Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya rekoruna kıl payı

Sıkıntılarla dolu ve hatırlamak bile istemediğimiz 2020 yılında millî yüzücümüz Emre Sakçı yüzümüzü güldüren ender isimlerden biri oldu. Hem de rekor üstüne rekorlar kırarak... Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılan Uluslararası Yüzme Ligi'ndeki ilk yarışında dünya rekortmeni Adam Peaty’yi, Türkiye rekoru kırarak (25,74) geride bırakıp birinci oldu ve dünyanın en iyi 9. derecesini yüzdü. 50 metre kurbağalama yarışında da Sakçı’dan Avrupa rekoru geldi ve tüm zamanların dünyadaki en iyi 3. derecesine ulaştı (25,50).

Turnuvanın MVP’si seçildi

Turnuvadaki üçüncü 50 metre kurbağalama yarışında kendisine ait Avrupa rekorunu 11 salise geliştirdi, dünyanın en iyi 2. derecesini yüzdü. Dünya rekorunu 4 saliseyle kaçırdı. 50 metrede kırdığı rekorunun üzerinden beş gün geçmişti ki, Emre Sakçı bu defa 100 metre kurbağalamada Avrupa rekorunu (55,74) kırdı. Bu kategoride dünyanın en iyi 2. derecesini yüzdü. Turnuvada altı ayrı yarışta da birinci olarak muhteşem bir performans sergileyen millî yüzücümüz, 7. ayak yarışlarının sonunda MVP Ödülü’nü de kazandı.

YILIN SPORCULARI

1- Emre Sakçı

2- Esra Bayrak

Virtüs Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda özel sporcu Esra Bayrak, 60 metrede dünya şampiyonu oldu. Son 5 yılın en iyi derecesini koşan Bayrak, uzun atlamada da bronz madalya kazandı.

3- Ferhat Arıcan

Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda paralel barda altın madalyaya uzanan millî sporcumuz, kulplu beygir aletinde de bronz madalya kazanarak göğsümüzü kabarttı.

4- İbrahim Çolak

Dünya şampiyonu millî cimnastikçimiz İbrahim Çolak, Avrupa Şampiyonası’nda halka aletinde altın madalya kazandı. Şampiyona tarihimizdeki ilk birinciliği de elde etmiş oldu.

5- Yasemin Adar

Millî güreşçimiz Yasemin Adar, Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi oldu. Adar, Avrupa şampiyonasında da gümüş madalya elde etti.

YILIN ANTRENÖRLERİ

1- Kamelia Dunavska

(Ritmik Cimnastik Millî Takımı Antrenörü)

Avrupa Şampiyonası'nda ‘3 çember 2 labut’ aletinde şampiyonluğu kazanan cimnastikçilerimizin başarısında hocaları Kamelia Dunavska'nın payı büyüktü.