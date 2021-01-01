Dünya rekoruna kıl payı
Sıkıntılarla dolu ve hatırlamak bile istemediğimiz 2020 yılında millî yüzücümüz Emre Sakçı yüzümüzü güldüren ender isimlerden biri oldu. Hem de rekor üstüne rekorlar kırarak... Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılan Uluslararası Yüzme Ligi'ndeki ilk yarışında dünya rekortmeni Adam Peaty’yi, Türkiye rekoru kırarak (25,74) geride bırakıp birinci oldu ve dünyanın en iyi 9. derecesini yüzdü. 50 metre kurbağalama yarışında da Sakçı’dan Avrupa rekoru geldi ve tüm zamanların dünyadaki en iyi 3. derecesine ulaştı (25,50).
Turnuvanın MVP’si seçildi
Turnuvadaki üçüncü 50 metre kurbağalama yarışında kendisine ait Avrupa rekorunu 11 salise geliştirdi, dünyanın en iyi 2. derecesini yüzdü. Dünya rekorunu 4 saliseyle kaçırdı. 50 metrede kırdığı rekorunun üzerinden beş gün geçmişti ki, Emre Sakçı bu defa 100 metre kurbağalamada Avrupa rekorunu (55,74) kırdı. Bu kategoride dünyanın en iyi 2. derecesini yüzdü. Turnuvada altı ayrı yarışta da birinci olarak muhteşem bir performans sergileyen millî yüzücümüz, 7. ayak yarışlarının sonunda MVP Ödülü’nü de kazandı.
YILIN SPORCULARI
1- Emre Sakçı
2- Esra Bayrak
Virtüs Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda özel sporcu Esra Bayrak, 60 metrede dünya şampiyonu oldu. Son 5 yılın en iyi derecesini koşan Bayrak, uzun atlamada da bronz madalya kazandı.
3- Ferhat Arıcan
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda paralel barda altın madalyaya uzanan millî sporcumuz, kulplu beygir aletinde de bronz madalya kazanarak göğsümüzü kabarttı.
4- İbrahim Çolak
Dünya şampiyonu millî cimnastikçimiz İbrahim Çolak, Avrupa Şampiyonası’nda halka aletinde altın madalya kazandı. Şampiyona tarihimizdeki ilk birinciliği de elde etmiş oldu.
5- Yasemin Adar
Millî güreşçimiz Yasemin Adar, Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi oldu. Adar, Avrupa şampiyonasında da gümüş madalya elde etti.
YILIN ANTRENÖRLERİ
(Artistik Cimnastik MillÎ Takımı Antrenörü)
Bilimsel çalışmalara olan merakı sayesinde sporculardan ekstra verim alan Gültekin, Avrupa Şampiyonası'ndaki ikincilikte önemli rol oynadı.
(Anadolu Efes Başantrenörü)
THY Euroleague'de ve ING Basketbol Ligi'nde takımıyla şampiyonluğa koştuğu sezonda pandemiye takılan Ataman, 2020'ye damgasını vurdu.
DÜNYADA YILIN SPORCULARI
1- Lewis Hamilton
(İNGİLİZ SÜRÜCÜ)
2020'de üst üste dördüncü defa, toplamda yedinci defa F1 şampiyonu olan Lewis Hamilton, efsane pilot Michael Schumacher'i de geride bıraktı.
2- Rafael Nadal
(İSPANYOL TENİSÇİ)
Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda hiçbir rakibine set dahi vermeden şampiyonluk kürsüsüne çıkan Rafael Nadal, 20. grand slam zaferini kazanarak rakibi Roger Federer'i de yakalamış oldu..
3- Robert Lewandowski
(POLONYALI FUTBOLCU)
Bundesliga'da 31 maçta 34 defa, Şampiyonlar Ligi'nde de 9 maçta 15 defa fileleri havalandırarak en golcü isim olan Polonyalı, muhteşem bir sezon yaşadı.
4- LeBron James
(ABD'Lİ BASKETBOLCU)
LA Lakers'ın süper yıldız LeBron James, Miami Heatî geçtikleri finallerin en değerli oyuncusu seçilirken, kariyerindeki dördüncü şampiyonluğu tattı.
5- Naomi Osaka
(JAPON TENİSÇİ)
Naomi Osaka, ABD Açık'ı kazanarak ilk grand slam zaferini yaşadı. 2020'de 19 maçın 16'sını kazandı ve WTA sıralamasında üçüncü sıraya yükselmeyi başardı.
YILIN SPOR YÖNETİCİLERİ
1- Suat Çelen
(Cimnastik Federasyonu Başkanı)
Eski millî sporcumuz olan Çelen, tecrübelerini yöneticiliğiyle pekiştirdi ve Türkiye'nin cimnastikte çok başarılı bir yıl geçirmesinde büyük itici güç oldu.
2- M. Akif Üstündağ
(Voleybol Federasyonu Başkanı)
Yıllardır voleybolun her kademesinde büyük atılımlarda bulunan Üstündağ, U19 Millî Takımı'nın Avrupa şampiyonluğundaki gizli kahramanlardandı.
3- Göksel Gümüşdağ
(M. Başakşehir Başkanı)
Kulübün modern yapılanmasındaki en etkin isim olan Gümüşdağ, yıllardır yapılan çalışmaların karşılığında Süper Lig şampiyonluğu sevincini yaşadı.
4- Musa Aydın
(Güreş Federasyonu Başkanı)
Pandemide birçok spor dalı ciddi şekilde etkilenmesine rağmen Musa Aydın'ın kriz planlaması sayesinde güreşte madalyaları toplamayı başardık.
5- Tuncay Özilhan
(Anadolu Efes Başkanı)
Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da çok güçlü rakiplerin önünde yer alan Anadolu Efes'in 2020'deki başarılarında Özilhan'ın desteğinin önemi büyüktü.
YILIN TAKIMLARI
1- CİMNASTİK
(Ritmik Cimnastik Millî Takımı)
Ukrayna’nın başkenti Kiev'de düzenlenen Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda ‘3 çember 2 labut’ aletinde birinciliği elde eden millî takımımız, Türkiye'ye bu kategoride ilk şampiyonluğunu yaşattı.
2- VOLEYBOL
(U19 Voleybol Millî Takımı)
2020 CEV U19 Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda mücadele eden 19 Yaş Altı Genç Kız Millî Takımı, final mücadelesinde Sırbistan’ı geriden gelip 3-2 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
3- FUTBOL
(Medipol Başakşehir)
Süper Lig'de sezonun şampiyonu Medipol Başakşehir oldu. Trabzonspor'la kıyasıya bir rekabete giren İstanbul ekibi, bir hafta kala şampiyonluğu garantiledi ve lig tarihinde mutlu sonu yaşayan altıncı kulüp oldu.
4- GÜREŞ
(Güreş Millî Takımı)
Sırbistan'da düzenlenen Bireysel Dünya Kupası'nda toplam 10 madalya kazanan milli güreşçiler, serbest stilde dünya ikincisi, grekoromende ve kadınlarda üçüncü, toplamda da dünya ikincisi olmayı başardı.
5- CİMNASTİK
(Artistik Cimnastik Millî Takımı)
Ümit Şamiloğlu, Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder ve Abdelrahman Elgamal'dan oluşan Artistik Cimnastik Erkekler Millî Takımı, Elgamal'ın sakatlanmasına rağmen Avrupa şampiyonasında ikinciliğe ulaştı.