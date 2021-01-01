Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz yıl yapılaması planalanan bazı önemli organizasyonlar 2021'de gerçekleşecek. Bunun en önemlisi ise yaz olimpiyatları. 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları Japonya’nın başkenti Tokyo’da 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihlerinde düzenlenecek. 33 spor dalının yer alacağı oyunlarda; sportif tırmanış, karate, kaykay ve dalga sörfü olimpik programa ilk defa, Beyzbol/Softbol ise yeniden dahil edilecek. Ayrıca, 2021'de düzenlenecek olsa da, olimpiyatların isimlerinin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları olarak kalmasına karar verildi.

OLİMPİYATLARDA TÜRKİYE

Spor Altın Gümüş Bronz Toplam

Güreş 29 18 16 63

Halter 8 1 2 11

Tekvando 1 3 3 7

Judo 1 0 1 2

Atletizm 0 0 3 3

Boks 0 2 3 5

Toplam 39 24 28 91