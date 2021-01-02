Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadeniz ekibi adına bu sezon işlerin pek de iyi gitmediği İstanbul ekipleriyle yaptığı maçlardan anlaşılıyor... Geçtiğimiz dönemde üç büyüklere kafa tutan Trabzonspor’un yerinde yeller esiyor. Bordo mavililer, bu sezon şu ana kadar İstanbul ekipleriyle yaptığı beş maçın hepsini kaybetti. Sezona Beşiktaş (1-3) mağlubiyetiyle başlayan Fırtına, sonrasında Başakşehir (0-2), Fenerbahçe (3-1) ve Kasımpaşa’ya (3-4) boyun eğdi.

Rakip Karagümrük

Devamında Galatasaray ile sahasında oynadığı maçı da 2-0 kaybeden Karadeniz ekibi, ciddi yara aldı. Abdullah Avcı’nın takımı yarın ise Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak ve İstanbul özelindeki kötü gidişatını değiştirmeye çalışacak. Ki, muhtemel bir mağlubiyet hâlinde zirveden biraz daha uzaklaşacak olan Trabzonspor’da Teknik Direktör Avcı’ya olan tepkiler daha da sertleşecek ve Ahmet Ağaoğlu yönetimi de hedef olmaya devam edecek.