Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Fenerbahçe’ye Kasımpaşa deplasmanı öncesi doping etkisi yapacak iki müjde birden geldi. Covid-19 testleri negatife dönen Ozan Tufan ile Gustavo’nun forma giyebilecek olması teknik heyetin elini rahatlattı. BAY geçilen süreçte yaşanan tatsız gelişmelerle arayışa giren Erol Bulut, son dakika gelişmeleriyle sıkıntıdan kurtuldu. Ozan’ın ve Gustavo’nun bugün sahada olması bekleniyor.

Başarı bizi bekliyor

Zorlu bir maç trafiğine gireceklerini belirten Bulut, “Artık üç günde bir maç oynayacağız. Galibiyet serisi yakalamalı ve zirveye yerleşmeliyiz” dedi. Önemli puan kayıpları yaşadıklarını dile getiren genç çalıştırıcı, “Şimdi telafi zamanı. Başakşehir maçındaki kazanma arzusunun üzerine koyarak devam etmeliyiz. Takım gücünü ortaya koyduğumuzda başarı gelecektir” ifadesinde bulundu.

SİSTEM DEĞİŞTİ

Koruma programı

Fenerbahçe’de antrenman programı yeniden düzenlendi. Yoğun maç temposunda sakatlıkların artmasına önlem olarak salon ve yenileme çalışmaları artırıldı. Koronavirüse yönelik tedbirler de maksimuma çıkarıldı.

ÖZEL PROGRAM

Perotti’de sıfır risk

Üst üstte sakatlıklar sebebiyle ancak dört maçta forma giyen Diego Perotti, sağlığına kavuşmasına rağmen riske edilmeyecek. Özel program uygulayan Arjantinli yıldız bir daha sakatlanmaması için ancak tam gücüne kavuştuktan sonra sahaya sürülecek.