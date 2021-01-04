Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Yılbaşı gecesinde çocuklarını eğlendirmek isterken havai fişek yüzünde patlayan ve gözünde hasar oluşan Omar’ın durumu sarı kırmızılı futbolcuları derinden sarstı. Antalyaspor maçını kazanarak galibiyeti Omar’a hediye etmek isteyen G.Saraylı oyuncuların psikolojilerinin çöktüğü, maçın başlama düdüğüyle birlikte gözüktü. Olayın etkisinde kaldıkları net şekilde hissedilen oyunculardan Emre Kılınç, kariyerinin ilk kırmızı kartını pozisyon bile olmayan bir anda gördü.

Sinir patlaması

Asabiyet sadece bununla sınırlı değildi. Beklenen golün bir türlü gelmemesinin de etkisiyle Arda ve Marcao, Konyaspor maçı öncesi kart sınırında olduklarını bildikleri hâlde öfkelerine hâkim olamadılar ve sarı kartla cezalandırıldılar. Hatta Brezilyalı stoper, kırmızı kartın eşiğinden döndü. Antalyaspor maçı sonrası bu durum takım içinde masaya yatırıldı. Fatih Terim’den özür dileyen oyuncular bir an önce toparlanıp şampiyonluk hedefine yürüyeceklerini sözünü verdi.

Recevik özür diledi

Galatasaray’ın Antalyaspor ile oynadığı maçta hakemin kararlarından dolayı TFF’ye tepki gösteren sarı kırmızılı yönetici Mahmut Recevik'ten açıklama geldi. Recevik, iki TFF yöneticisinin stadı terk etmesiyle sonuçlanan tepkileri için özür diledi.

Aslan’da sekiz eksik

G.Saray’da yarınki Konya maçı öncesi tam 8 eksik var. Cezalılar Emre Kılınç Arda ve Marcao’nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Falcao, Etebo, Babel, Feghouli ile Omar forma giyemeyecek. Bu arada G.Saray altyapısında bir oyuncunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

En az 1 ay daha yok

Galatasaray’ın dünyaca ünlü golcüsü Falcao, yaşadığı sık sakatlıklarla sabırları tüketti. Son geçirdiği adale sakatlığı sonrası formasından iki ay uzak kalan Kolombiyalı golcü, Antalya maçında sahada 32 dakika kalabildi. Aynı bölgeden sakatlandığı öğrenilen ve en az bir ay daha sahalardan uzak kalması beklenen oyuncudan tamamen umudunu kesen taraftarlar, Kolombiyalı yıldızın devre arasında gönderilmesini istiyor. Falcao bu sezon Galatasaray’ın 8 lig maçında görev alırken sahada sadece 427 dakika kalabildi.

TRANSFER HAMLESİ

Aytaç Kara’da geri sayım

∂ Ara transfer döneminin başlamasına saatler kala Galatasaray ilk hamlesini yapmaya çok yaklaştı. Aytaç Kara ile sezon sonu için her konuda anlaşan sarı kırmızılılar, oyuncudan gelecek haberi bekliyor. Çünkü Aytaç alacaklarına karşılık bonservisini istiyor. Aytaç Kara’nın Antrenör Necati Ateş’in doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutlaması transferinde sona gelindiği şeklinde yorumlandı.