Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Süper Lig’de üst sıralara tırmanmak isteyen iki takımın buluşmasında Trabzonspor deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük’ü Nwakaeme ve Ekuban’ın ikinci yarıdaki golleriyle 2-1 yendi. Yedi maçlık yenilmezlik serisi geçtiğimiz hafta Galatasaray karşısında son bulan bordo mavili takım hızlı başladığı maçın 10’uncu dakikasında Ekuban’la golü bulsa da bu gol VAR’dan döndü.

Biglia sakatlandı

Karagümrük savunmasının 17’nci dakikadaki hatasını iyi değerlendiren Ekuban topu müsait durumdaki Flavio’ya aktardı ama Brezilyalının yakın mesafeden çektiği şut dışarı çıkınca Abdullah Avcı’nın takımı öne geçme fırsatını kullanamadı. Karagümrük’te bu sezonki üst düzey performansıyla alkış toplayan Biglia sakatlığı sebebiyle 35’te kenara gelirken, ilk 45 dakika 0-0 sona erdi.

Son söz Ekuban’ın

İkinci yarıya hızlı başlayan Trabzonspor, 46’da Serkan’ın sağdan ortasını iyi değerlendiren Nwakaeme ile öne geçti: 1-0. 70’te kullanılan köşe vuruşunun ardından topla buluşan ve yaptığı orta filelerle buluşan Balkovec takımına eşitliği getirdi: 1-1. Son sözü ise 81’de Abdülkadir Ömür’ün sürüklediği atakta topu iyi takip eden Ekuban söyledi ve Trabzonspor haftayı 3 puanla kapattı: 2-1.

Trabzon’un yeri zirvedir

Var olan bir şeyi hissettik

Karagümrük galibiyetiyle yükselişini sürdüren Trabzonspor’da Teknik Direktör Abdullah Avcı iyi yolda olduklarını söyledi. “Var olan bir şeyi hissettik” diyerek sözlerine başlayan Avcı, “İlk yarıyı tamamen çöpe attığımız bir maç oynadık. Sonrasında toparlandık. Yeni yıla galibiyetle başlamak güzel. Trabzonspor’un yeri her zaman zirvedir. Her geçen gün daha çok pozisyona giriyor, daha az pozisyon veriyoruz. Takviyelerimiz de olacak. Taraftarımızdan destek istiyoruz” dedi.