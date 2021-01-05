Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Galatasaray cezalı ve sakat oyuncuların gölgesinde bu akşam Konya deplasmanında zor bir imtihan verecek. Antalyaspor beraberliği sonrası tekrar galibiyet serisi başlatmak isteyen Aslan’da kritik bölgelerdeki eksiklikler Fatih Terim’i bir hayli zorluyor. Tecrübeli hoca as kadrosundan tam yedi ismi kullanamayacak. Emre Kılınç, Arda ve Marcao kart cezalısı. Feghouli, Falcao, Etebo ve Omar ise sakat. Alternatif isimler formsuz. Özellikle Babel, koronavirüsü yeni atlattığı için tam olarak hazır değil.

Kanatsız kaldı

Özellikle kanat bölgesinde çok sıkıntısı olan Fatih Hoca’nın sıkışan fikstür sebebiyle Antalya mücadelesinden sonra bu problemi çözmek için sadece iki günlük bir zamanı vardı. Tecrübeli çalıştırıcı, son yapılan taktik idmanda kanatlarda Oğulcan ve Emre Akbaba’yı görevlendirirken, Kerem-Sekidika ikilisini de denedi. Son kararını maç saati verecek olan teknik heyeti zorlu deplasman öncesi tek sevindiren olay ise cezası biten Taylan’ın tekrar takıma dönecek olması.

Falcao Rostov’u reddetti

Rus ekibi Rostov, Galatasaray’da yönetiminden taraftarına kadar ayrılmasını dört gözle beklediği Radamel Falcao’ya resmî sosyal medya hesabından selam yolladı. Kolombiyalı oyuncu ise “Hayır size gelmeyeceğim” cevabı verdi.

Kaptan yalnız bırakmadı

Sarı kart cezalısı olduğu için Konya maçında oynayamayacak olan Arda zorlu deplasmanda takımını yalnız bırakmadı. Kaptan hocası Fatih Terim’den aldığı izinle Konya kafilesinde yer alıp arkadaşlarına moral verdi.