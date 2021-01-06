Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Yeni yıla lider giren Galatasaray, sezonu sıralamanın üstünde sürdürerek şampiyonluğa ulaşmak istiyordu. Ancak birkaç gün içerisinde alınan sonuçlarla sarı-kırmızılılar adeta tepetakla oldu. Aslan Antalya ve Konya maçlarında bıraktığı 5 puan ile zirveye çıktığından daha hızlı bir düşüş yaşıyor. Ancak alınan sonuçlardan daha dikkat çekici bir durum var o da Galatasaray’ın son 180 dakikada ortaya koyduğu etkisiz futbol.

Neredesin Marcao?

Antalya karşısında gördüğü gereksiz sarı kart sonrası cezalı duruma düşen Marcao’nun yokluğu Galatasaray’da en fazla hissedilen isim oldu. Benzer özelliklere sahip olan Donk-Luyindama ikilisi çok zorlandı. Konya ileride baskı yaparak Galatasaray’ın en büyük özelliği olan geriden oyun kurulmasına izin vermeyerek pas hatasına zorladı. Bir de üstüne adam paylaşımında yapılan hatalar ve Luyindama’nın hediye ettiği penaltı eklenince mağlubiyet kaçınılmaz oldu.

Eksikler çok arandı

Dile kolay Galatasaray zorlu Konya deplasmanına tam yedi as oyuncusundan yoksun gitti. Kulübede bekleyen Babel’in de geçirdiği hastalıktan sonra hazır olmadığını hesaba katarsak sayı daha da artıyor. Bu pencereden bakınca Galatasaray’ın oyunundaki düşüş anlaşılabilir oluyor. Fakat Galatasaray gibi şampiyonluk kovalayan, Avrupa hedefleri olan bir takımda yedek de olsa kendini bu kadar hazır tutamayan oyuncunun olması anlaşılmaz.

Terim sinir küpü

∂ G.Saray'ın cezalı olan teknik patronu Fatih Terim, bir diğer cezalı oyuncusu Arda Turan'la karşılaşmayı tribünden takip etti. Takımının yediği gollerde sinirlenen Fatih Hoca oyuncularına oturduğu yerden sık sık tepki gösterirken, maç sonunda hayli moralsizdi.

G.Saray dört gol yemez!

Bu lüksümüz yoktu

∂ Maçın ardından G.Saraylı futbolcular büyük üzüntü yaşadı. Gördüğü kartla cezalı duruma düşen Ömer Bayram, "Geçen maçta Antalya önünde iki puan bırakmıştık. Bu maçta telafi etmek istiyorduk. İyi oynamadık. Üç gol attık ama Galatasaray olarak dört gol yeme lüksümüz yok. Kendimize bakıp hatalarımızı telafi edeceğiz" demekle yetindi.

Şahin: Çok üzgünüm

∂ Fatih Terim'in yokluğunda takımı yöneten Yardımcı Antrenör Levent Şahin ise, "Çok çok üzgünüm. Birkaç nedenden ötürü. Çalışılıp emek verilen taktik anlayışımızı hiçbir şekilde sahaya yansıtamadık. Ne olursa olsun bizler Galatasaray'ız. Ne olursa olsun bir tepki vermemiz gerekiyordu bireysel ve takım olarak. Galatasaray bunu hak etmedi" sözlerini kullandı.

İSMAİL KARTAL TEPKİLİ

Biz de insanız

∂ G.Saray'ın tekrar edilen penaltısına verdiği tepki sebebiyle kırmızı kart gören Konya çalıştırıcısı İsmail Kartal, "Hakeme karşı her hangi bir taciz ve hakaret yok. Hayatımda ilk defa kırmızı kart görüyorum. Bu kadar laf söyleyemeyecek miyiz yani" açıklamasında bulundu.

DIAGNE: ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK

G.Saray için çalışıyorum

∂ Mbaye Diagne, "Kolay bir maç olmadı. Elimizden geleni yaptık. Omar'a galibiyet hediye etmek isterdik" derken, takımdaki geleceği için, "Ben hâlâ Galatasaray oyuncusuyum. Bu takım için çalışmalarıma devam ediyorum" sözlerini kullandı.