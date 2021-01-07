Kocaeli ekiplerinden 3. Lig B Grup’ta mücadele eden Darıca Gençlerbirliği ile İstanbul ekiplerinden Büyükçekmece Tepecikspor karşı karşıya geldi. Mücadele de Büyükçekmece Tepecikspor 77. dakikada Erçağ Evirgen’in attığı golle öne geçti. Darıca Gençlerbirliği ise, 90+5. dakikada Emre Alan’ın attığı golle beraberliği yakaladı. Son dakikada atılan golle 1-1 tamamlanan mücadelenin ardından statta bir anda sinirler gerildi. 2 takımın futbolcularının karşı karşıya geldiği gerginlik, kavgaya dönüştü. Bununla birlikte stat bir anda savaş alanına döndü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga, yaklaşık 20 dakika sürdü. Büyükçekmece Tepeciksporlu bir futbolcunun ise, kavga eden futbolcuları sakinleştirmeye çalışan hakeme tekme atması ise dikkat çekti Futbolcular, sahaya giren çevik kuvvet ekiplerinin müdahaleleri sonucunda güçlükle ayrılabildi.
Maç sonrası futbolcular birbirine girdi
07.01.2021 - 15:03 | Son Güncelleme: 07.01.2021 - 15:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Darıca Gençlerbirliği ile Büyükçekmece Tepecikspor arasında oynanan futbol müsabakası sonrasında kavga çıktı. Futbolcular bir birine girerken tekme ve yumruklar havada uçuştu.
Kaynak: İHA
Etiketler : futbol,kavga,
758224 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/758224.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
16
11
1
4
18
34
02
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
16
8
7
1
13
31
03
AYTEMİZ ALANYASPOR
16
9
3
4
15
30
04
GALATASARAY A.Ş.
16
9
3
4
14
30
05
FENERBAHÇE A.Ş.
15
9
2
4
10
29
06
ATAKAŞ HATAYSPOR
16
8
3
5
3
27
07
TRABZONSPOR A.Ş.
17
7
5
5
-1
26
08
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
16
6
4
6
4
22
09
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
16
5
6
5
3
21
10
YENİ MALATYASPOR
16
5
6
5
-1
21
11
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
17
5
6
6
-7
21
12
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
16
5
5
6
-8
20
13
GÖZTEPE A.Ş.
16
4
7
5
2
19
14
DEMİR GRUP SİVASSPOR
16
4
7
5
-3
19
15
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
16
5
4
7
-5
19
16
GENÇLERBİRLİĞİ
16
5
4
7
-7
19
17
KASIMPAŞA A.Ş.
16
5
4
7
-8
19
18
MKE ANKARAGÜCÜ
16
4
3
9
-6
15
19
YUKATEL DENİZLİSPOR
16
3
4
9
-11
13
20
HES KABLO KAYSERİSPOR
16
3
4
9
-11
13
21
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
17
3
4
10
-14
13
Süper Lig Fikstür
17.Hafta Maçları
05.01.2021 16:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. 2 - 0 Ankaragücü
05.01.2021 16:00
Yeni Malatyaspor 2 - 2 Sivasspor
05.01.2021 19:00
Konyaspor 4 - 3 Galatasaray
06.01.2021 13:30
Denizlispor 0 - 1 Hes Kablo Kayserispor
06.01.2021 16:00
Başakşehir 1 - 0 Erzurumspor
06.01.2021 16:00
Gençlerbirliği 3 - 1 Atakaş Hatayspor
06.01.2021 16:00
Trabzonspor 1 - 0 Göztepe
06.01.2021 19:00
Beşiktaş 6 - 0 Rizespor
06.01.2021 19:00
Fraport-tav Antalyaspor 3 - 1 Karagümrük
07.01.2021 19:00
Fenerbahçe - Alanyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GİRESUNSPOR
17
10
5
2
12
35
02
YILPORT SAMSUNSPOR
17
9
6
2
8
33
03
ALTAY
17
10
2
5
14
32
04
ADANA DEMİRSPOR
17
9
4
4
14
31
05
İSTANBULSPOR A.Ş.
16
9
4
3
13
31
06
TUZLASPOR A.Ş.
17
9
3
5
3
30
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
17
8
4
5
9
28
08
ALTINORDU
17
8
4
5
0
28
09
BURSASPOR
17
8
3
6
4
27
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
17
7
3
7
3
24
11
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
17
5
5
7
-8
20
12
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
17
5
4
8
-2
19
13
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
16
4
4
8
-7
16
14
MENEMEN SPOR
17
3
7
7
-10
16
15
ADANASPOR A.Ş.
15
4
3
8
-1
15
16
AKHİSARSPOR
16
3
4
9
-11
13
17
ANKARASPOR
16
2
3
11
-17
9
18
ESKİŞEHİRSPOR
17
0
6
11
-24
3
PTT 1. Lig Fikstür
18.Hafta Maçları
24.01.2021
Royal Hastanesi Bandirmaspor - Bereket Sigorta ümraniyespor
24.01.2021
Istanbulspor - Adanaspor
24.01.2021
Eskişehirspor - Ankaraspor
24.01.2021
Yilport Samsunspor - Altay
24.01.2021
Ankara Keçiörengücü - Beypiliç Boluspor
24.01.2021
Adana Demirspor - Bursaspor
24.01.2021
Altinordu - Menemen Spor
24.01.2021
Giresunspor - Aydeniz Et Balikesirspor
24.01.2021
Tuzlaspor A.ş. - Akhisarspor