Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş ligde önüne geleni devirmeye devam ediyor, performansıyla Avrupa devlerini bile solluyor. Son olarak evinde Çaykur Rizespor'u 6-0'la topa tutan Kara Kartal, üst üste beşinci maçında da gol yemeden zafere uzandı. Siyah-beyazlıların göz kamaştıran performansına bu sezon Avrupa'nın beş büyük liginde bile rastlanmadı. İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya ve Fransa'da beş maç üst üste gol yemeden kazanan bir takım yok. Bundesliga'da Bayern Münih 5'te 5 yaptı ama sadece bir maçta gol yemedi.

Atletico 4'te kaldı

Leverkusen de seriyi beşledi ama her defasında kalesini gole kapatamadı. Premier Lig'de henüz beş maç üst üste kazanan çıkmadı. Tottenham, Everton ve Aston Villa dörtledi ama kalelerinde gol görerek. Serie A'da Inter 8'de 8 yapmasına rağmen iki maçta gol yemedi. La Liga'da Atletico Madrid peş peşe 7 defa kazanırken gol yememe serisi dört maçta kaldı. Fransa'da PSG de 8'de 8 yaptı ama onlar da kalesini üst üste dört maçta gole kapatabildi.

Hücumda da güçlü

Siyah beyazlıların son haftalarda savunmadaki artan başarısı hücumda ise sezon başından bu yana devam ediyor. Beşiktaş şu anda Avrupa'nın beş büyük liglerindeki takımlarla kıyaslandığında en golcü üçüncü ekip durumunda. Bu sezon 37 defa fileleri sarsan Sergen Yalçın'ın ekibi, üçüncülüğü Lyon ve Liverpool ile birlikte paylaşıyor. İlk iki sırada ise B. Münih (44) ve Inter (41) yer alıyor.

Terminatör gibi!

Cyle Larin'in, Ç. Rize maçında attığı dört gol, Kanada basınında geniş yer buldu. Ligde 12 gole ulaşarak krallıkta zirveye çıkan Larin için yapılan yorumlar şöyle:

∂ TSN: Cyle Larin 6-0'lık ziyafette dört gol atarak yıldızlaştı. Sahada durdurulamayan bir terminatör gibiydi. ∂ The Star: Larin'den birinci sınıf performans. Attığı dört golde hem hırs hem de zekâ vardı. ∂ CBC: Kanadalı yıldız birbirinden güzel dört gol attı ve kariyerinin en unutulmaz gecesini yaşadı. ∂ Sportsnet: Larin, tribünde dinlenen vatandaşı Atiba'nın sıkılmaması için tam dört gol attı.

YÖNETİMİN ELİ GÜÇLENDİ

Mandzukic heyecanı

∂ Sezon başında 3,5 yıllık kontrat ve 3 milyon avro ücret isteyen Mario Mandzukic'in transferi suya düşmüştü. Yeniden görüşmelere başlanan Hırvat golcü karşısında yönetimin eli bu defa çok güçlü. Başka kulüplerden ciddi bir teklif almayan 34 yaşındaki Hırvat golcüye 6 ay + 1 yıllık teklif yapılacak. Yıllık ücret olarak da 1,5 milyon avro önerilecek. Temmuz ayından bu yana takımsız olan Mandzukic, düşünmek için süre istedi.

İTALYANLAR DEVREDE

Âdem Ljajic'e üç talip

∂ Beşiktaş'ta gözden düşen Âdem Ljajic için üç kulüp sırada. İtalyan basını, Boşnak asıllı oyuncuya Serie A ekiplerinden Torino, Verona ve Fiorentina'nın talip olduğunu yazdı. Ljajic Beşiktaş’ta son sekiz maçta kadroya giremedi.