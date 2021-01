Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Ara transferde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, daha önce iki dönem kiraladığı Onyekuru’yu bir kere daha kiralayıp, sezon sonunda da bonservisiyle almak için Monaco ile pazarlıklarını sürdürüyor. Nijeryalı oyuncuyla her konuda anlaşan sarı kırmızılılar, Fransız ekibini ikna etmek üzere. Kasımpaşa’dan alacaklarına karşılık serbest kalmak için görüşen Aytaç Kara’yı da renklerine katmak için haber bekleyen Aslan, bir de forvet transferi için hazırlıklar yapıyor.

Çilek İrfan Can

Cimbom ayrıca Fatih Terim’in çok istediği Başakşehir’in yıldızı İrfan Can Kahveci’yi kadrosuna katmak için de nabız yokladı. Ancak Başakşehir, yıldız oyuncusunu takas yönetimiyle bırakmaya razı değil. Bu yüzden Aslan, kadroda düşünülmeyen isimleri satarak İrfan Can için kaynak oluşturacak. Daha önce İngiliz ekiplerinden teklif alan Luyindama’ya eğer yeniden talep olursa buradan gelecek bonservis ödemesi ile 25 yaşındaki yıldızı almaya yeteceği hesaplanıyor.

Diagne’den yarım dalya

Adı sık sık takas haberlerinde geçen Diagne, Konyaspor’a attığı iki golle Süper Lig kariyerindeki 62’nci maçında 50’nci golüne ulaştı. Süper Lig’de gol krallığı da yaşayan Senegalli oyuncu maç başı skor ortalamasını da 0,81’e yükseltti.