Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bordo mavililerde yönetim kanadında transfer hareketliliği, takım ve teknik ekip cephesinde ise seri hesapları var. Göreve gelir gelmez savunma güvenliğini ön plana çıkarıp gol yeme hastalığına çözüm bulan Teknik Direktör Abdullah Avcı şimdi de hücumu zenginleştirme düşüncesinde. Ama tüm bunlar olurken da ana fikir; bir şekilde galip gelmek. Şu ana kadar bunu büyük oranda başaran Avcı, ilk yarının kalan üç maçını da kayıpsız geçme düşüncesinde.

Sekiz günde üç maç

Haftayı BAY geçen Karadeniz ekibi sonrasında sekiz günde üç maça çıkacak. İlk imtihanını Antalya deplasmanında verecek olan bordo mavililer ardından bu sezon büyüklerin belalısı olan Konyaspor ile iç sahada karşılaşacak. İlk yarının son maçı ise ne zaman ne yapacağı belli olmayan Gençlerbirliği ile Ankara’da. Avcı, her ne kadar maç maç baktığını söylese de ilk yarı çerçevesinde uzun vadeli planı üç maçı kazanıp zirveyle aradaki farkı aza indirgemek.

GİTMEK İSTİYOR

Edgar le bilmecesi

Trabzonspor’da şu anda en çok maç yapan oyuncu (18) konumundaki Edgar le, kendisini çok isteyen St. Etienne’ye gitmek istiyor. Ki menajeri de kulüplerin 3 milyon avro (yarısı Lille, yarısı Trabzonspor’a) karşılığında anlaştığını ancak bordo mavililerin karar değiştirdiğini belirtiyor. Abdullah Avcı ise Edgar’ın kalması taraftarı.