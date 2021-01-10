Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Başkan Ali Koç, “Bizde transfer bitmez” klişesini gerçeğe dönüştüren başkan oldu. Yaz aylarında fırtınalar estiren Fenerbahçe, ara transferde Mesut Özil bombasıyla dünyayı salladı. Yıldız oyuncunun İstanbul’a gelmesi için geri sayım sürerken, aksayan mevkiler sağ kanat ve stoper için de girişimler hızlandı. Sarı-lacivertlilerin gözdesi Edin Visca için Başakşehir’le pazarlık sürerken, alternatifi Bright-Osayi Samuel’le anlaşma sağlandı. QPR’ın ikna olması hâlinde 23 yaşındaki Nijeryalı çubukluyu sırtına geçirecek.

Özil etkili olacak

Bu transferde İskoç devleri Celtic ve Rangers, Fenerbahçe’yi zorlasa da QPR’ın masaya en iyi teklifi koyan sarı lacivertlilerle anlaşması bekleniyor. Öte yandan prensip anlaşması sağlanan Yunan stoper Sokratis için bekleyiş sürüyor. Arsenal’le sözleşmesini feshetmek için görüşen Yunan savunmacıya Genoa talip oldu. Ancak, takım arkadaşı Mesut Özil’in de etkisiyle Sokratis’in rotasını değiştirmeyeceği düşünülüyor. Yönetim her ihtimale karşı, Alanya’dan Caulker ile Brugge’den Simon Deli’yle teması sürdürüyor.

Kemal Ademi’ye talip

Fenerbahçe’nin gözen çıkardığı Kemal Ademi’ye Süper Lig’den talip çıktı. Kayserispor, Arnavut asıllı İsviçreliyi kiralık olarak kadrosuna katmak için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin bu teklife sıcak baktığı, Ademi’nin de Türkiye’de kalmak için Kayseri’ye gitmeyi kabul ettiği öğrenildi.

Ozan parlıyor

Avrupa devlerinin yakın takibindeki Ozan Tufan, kariyer rekoruna yürüyor. Geçen sezon 33 maçta, 6 gol, 5 asistle oynayarak en iyi skor katkısına imza atan Ozan, bu sezon henüz 15 maçta 4 gol, 4 asiste ulaştı.

En verimli golcü o

Fenerbahçe’nin golcüleri arasında en çok skor üreten isim Mame Thiam. Senegalli toplam 4 gol, 1 asistle, Samatta, Cisse, Valencia ve Ademi’yi geride bıraktı. Kanat oynadığı maçlarda varlık gösteremeyen Thiam, ilk 11’de santrfor olarak çıktığı son 3 maçta 2 gol, 1 asistle yıldızlaştı.

3 golü var

Queens Park Rangers formasıyla bu sezon 20 maça çıkan Bright Osayi-Samuel’in 3 golü 2 de asisti var. 31 Aralık 1997 doğumlu Nijeryalı oyuncunun yurt dışı tecrübesi yok.