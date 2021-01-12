Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’da gündem transfer... Devre arası transfer döneminde Gençlerbirliği’nden Berat Özdemir’in işini bitiren bordo mavililer, Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda orta sahaya ve forvete en az birer oyuncu düşünüyor. Tabii ki tüm bunlar olurken yabancı sınırlaması, transfer limiti ve kadroda düşünülmeyen oyuncuların durumu belirleyici ana faktörler olarak öne çıkıyor. Orta saha konusunda öne çıkan isim ise River Plate forması giyen Enzo Perez.

Ücret yükü düşecek

Hücum bölgesi için Yunus Mallı ve Ahmed Kutucu’ya ağırlık veren Karadeniz ekibi, diğer taraftan Ahmet Canbaz, Plaza, Bilal, Diabate, Afobe ve Pereira gibi isimleri elden çıkarmaya bakıyor. Eğer bu isimler gönderilirse ücret yükü de düşecek ve yabancı kontenjanına da yer açılmış olacak. Şu anda bir yabancı için hakkı olan yönetim eğer Plaza, Diabate, Afobe ve Pereira gibi isimlerden kurtulursa bireysel çalışmalara başlayan Anders Trondsen’e de lisans çıkarılacak.

Avcı’nın Trabzon mutluluğu

Trabzonspor’da kurul başkanları, Teknik Direktör Abdullah Avcı’yı ziyaret etti ve başarı dileğinde bulundu. Avcı da her antrenörün Trabzonspor’u isteyeceğini belirterek mutluluğunu dile getirdi.