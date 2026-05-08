İtalya’nın Oscarları olarak bilinen 71. David Di Donatello ödül törenine Gazze damga vurdu. Lino Musella ve diğer ödüllü isimler sahneden "Özgür Filistin" mesajı verirken, "Gazze’de Günlük Hayat" en iyi kısa film seçildi. Gecenin en iyi film ödülü ise "Le Citta Di Pianura" yapımına gitti.

Gecede, “Nonostante” isimli filmdeki performansıyla en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü alan İtalyan aktör Lino Musella “Sahne üzerinde ve hayatta her zaman yapmaya çalışacağım gibi. Ve asla bıkmadan şunu söyleyeceğim: Özgür Filistin” dedi.

Sahne tasarımı dalında mükâfata layık görülen Andrea Castorina ve Marco Martucci de ödülü çocuklara ve Filistinlilere adadı.

“En iyi ses” dalında ödül alan Gianluca Scarlata, Gazze ve Filistin’e desteğini göstermek için Filistin logolu bir el çantasıyla sahneye gelerek, “Gazze hakkında konuşmaya devam edelim” ifadesini kullandı.

Kısa film dalında ise “Gazze’de Günlük Hayat” adlı eser ödül kazandı. Gecede en iyi film ödülü, yönetmenliğini Francesco Sossai’nin üstlendiği “Le Citta Di Pianura” filmine verildi.

