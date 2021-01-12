Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ta oldukça zorlu geçen Hatayspor deplasmanında öne geçilmesine rağmen bırakılan iki puanın üzüntüsü yaşanıyor. Özellikle ikinci yarıda rakip kalede büyük baskı kuran siyah-beyazlılar galibiyet golünü bir türlü bulamayınca sahadan beraberlikle ayrılmıştı. Oyuncularının beş maçlık galibiyet serisinin de bozulmasının moral bozukluğunu yaşadığını gören teknik direktör Sergen Yalçın, soyunma odasında derbi terapisine başladı.

Tesislere gitti

Galibiyetlere alışıldığında yaşanan ilk puan kaybının her zaman çok üzücü olduğunu söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Hiç birinizin başının eğilmesini istemiyorum. Sahadaki mücadeleniz ve hırsınız yerindeydi. Benim için önemli olan bu. Kaybettiğimiz iki puanı Galatasaray maçında telafi ederiz" diyerek futbolcularına moral verdi. Öte yandan Sergen Hoca maç gecesi İstanbul'a dönüşte direkt olarak tesislere giderek yardımcılarıyla birlikte G.Saray maçına çalıştı.

En büyük adayız

Beşiktaş'ın yıldız ismi Rachid Ghezzal, kulüp dergisine konuştu. Alınan seri galibiyetlerle iyi bir hava yakalandığını ifade eden Cezayirli yıldız, "Şu anda şampiyonluğun en büyük aday biziz. Buradaki ortamı Lyon’a benzetiyorum çünkü orada da şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi’ne gitmek hedeflenir" dedi. Takımdaki arkadaşlığa da vurgu yapan başarılı oyuncu, "Hoca’mız ve yardımcıları, geldiğim günden beri bana çok yakın davrandılar ve güvenlerini gösterdiler. Bu yüzden onlara teşekkür ediyorum. Ben de sahada elimden geleni yapmaya, katkı sağlamaya çalışıyorum" diye konuştu.

İKİNCİ DEFA YAKALANMIŞTI

Çebi virüsü atlattı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ikinci defa koronavirüsü yendi. Başkan'ın yapılan son testi negatife döndü. Tedavi gören Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'da koronavirüsü atlattı. Öte yandan takıma yapılan testlerde pozitif bulguya rastlanmadığı kulüpçe duyuruldu.

ÜLKESİNE DÖNÜYOR

Douglas müjdesi

2019-2020 sezonunda Barcelona'dan Beşiktaş'a transfer olan Douglas bir türlü istenen performans düzeyine çıkamamıştı. İspanyol basınında kadro dışı bırakılan Douglas'ın iki sezon formasını giydiği Brezilya ekibi Sao Paulo ile anlaştığı ve ülkesine döneceği iddia edildi.

Aboubakar'a Ada'dan kanca!

Attığı gollerle Beşiktaş'ı sırtlayan isimlerden olan Vincent Aboubakar'ın talipleri artıyor. Fransa'nın Marsilya takımından sonra İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United da Kamerunlu yıldıza talip oldu. Ada basınında çıkan haberde, menajer David Moyes'in, Aboubakar'ı çok istediği ve West Ham United'ın bu transferi ucuza kapatabileceği belirtildi.

MENSAH DÖNDÜ

Hatay deplasmanından beraberlikle dönen Beşiktaş'ta yarın Çaykur Rizespor'la oynanacak kupa maçının hazırlıkları başladı. İdmanda Hatayspor maçında oynayan oyuncular yenileme çalışması yaparken, sakatlığını atlatan Mensah da takımla birlikte antrenmanda yer aldı.