Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ta nefesler tutuldu, yarın Vodafone Park'ta oynanacak Galatasaray derbisi bekleniyor. Uzun süre sonra oturduğu liderlik koltuğundan inmek istemeyen siyah-beyazlılar için büyük önem taşıyan maç öncesi yönetim, zaferden emin. Gerekçesi ise teknik direktör Sergen Yalçın'ın performansı. Bir süre önce Covid-19’u atlatan Asbaşkan Emre Kocadağ, gazetemize yaptığı açıklamada derbi öncesi camiada tam manasıyla bir kenetlenme havası olduğunu söyledi.

Primler de yattı

Liderliği bırakmaya hiç niyetli olmadıklarını ifade eden Kocadağ, takıma güveniyoruz, en çok da hocamıza güveniyoruz. Sergen Yalçın'ın büyük maçların hiçbirini kaybetmemesi gibi bir gerçek var ortada" diye konuştu. Siyah-beyazlı camiaya bir güzel haber de veren Asbaşkan Kocadağ, "Yönetimimiz futbolcuların geçmiş döneme ait primlerini yatırmış bulunuyor. Göreve geldiğimizden bu yana verdiğimiz sözleri tutmaya devam ediyoruz" sözlerini kullandı.

Keyifler yerinde

Beşiktaş'ta yarın oynanacak G.Saray derbisi öncesi dün yapılan antrenman eksiksiz olarak gerçekleşti. Teknik Direktör Sergen Yalçın, taktik idman sonrası siyah-beyazlı oyunculara fazladan şut çalışması yaptırdı. Çift kaleyi kazanan takım sevinç pozu verdi.

Bileği bükülmüyor

Beşiktaş, 2016 yılında oynamaya başladığı yeni stadında Galatasaray ile bugüne kadar dört defa karşılaştı ve üç galibiyet ve bir beraberlik aldı. Siyah-beyazlılar sahasındaki namağlup unvanını koruma adına sahaya çıkacak.

Cyle Larin pişmanlığı

Beşiktaş'ın yükselen yıldızı Cyle Larin için Belçika'da pişmanlık var. Geçtiğimiz sezon Larin'in kiralık olarak forma giydiği Belçika ekibi Zulte Waregem, 2,5 milyon avro satın alma opsiyonunu kullanmamıştı. Belçika basınında çıkan haberlerde Larin'in piyasa değerinin 5,5 milyon avroya yükseldiği ve Beşiktaş'ın Kanadalı golcü için 10 milyon avro bedel belirlediğini yazdı. Haberde ayrıca Larin için Alman ve İngiliz kulüplerinin de devreye girdiği belirtildi.

KUPADA RAHATLATTI

Montero sevinci

∂ Welinton'un kart cezası sebebiyle derbide formayı giyecek olan Montero, teknik heyeti memnun etti. Kupa maçında kusursuz bir futbol ortaya koyan İspanyol stoperin performansının, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ı rahatlattığı öğrenildi.

TALİPLİLERİ VAZGEÇİYOR

Adem Ljajic gözden düştü

∂ Haftalar sonra kupa maçında kadroya alınan ancak forma giyemeyen Ljajic gözden düştü. Sezon başında yıldız oyuncuya talip olan takımların transferden vazgeçtiği öğrenildi. Ljajic, özel hayatındaki problemler sebebiyle uzun süredir kadroya giremiyor.

Maç günü kar yağışı bekleniyor

Vodafone Park'ta yarın oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi kar alarmı verildi. Sabaha karşı başlayan ve aralıklı olarak seyreden kar yağışının, maç günü etkisini artırması bekleniyor. Tahminlere göre sabah ve öğleden sonra sulu kar şeklinde seyredecek olan yağış, maç saatine doğru normal kara dönüşecek ve karşılaşma sırasında da şiddeti artacak.