Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Ankaragücü galibiyetiyle bu sezon en iyi galibiyet serisini yakalayan Fenerbahçe’de Sivas deplasmanı öncesi eksikler can sıkıyor. Her maça en az beş eksikle çıkmak zorunda kalan sarı lacivertliler bu zorlu deplasmanda da önemli oyuncularından mahrum. Sinan, Perotti, Tolga ve Ferdi’nin yanı sıra taze sakat Serdar Aziz ile kart cezalısı Ozan Tufan yarın forma giyemeyecek isimler. Gökhan, Sosa ve Kemal’in durumları ise henüz netleşmedi. Cezaları biten Caner ile Mert Hakan ise on bire geri dönecek.

Ayağının tozuyla

Caner sol bekteki yerini alırken, Mert, Ozan’ın yokluğunda Gustavo’nun partneri olacak. Asıl değişiklik ise savunmada yaşanacak. Erol Bulut, Serdar Aziz’in yokluğunda Lemos ya da Sadık yerine taze transfer Attila Szalai’ye göre vermeye hazırlanıyor. Lemos’un performansını yetersiz bulan Erol Hoca, Sadık’ın da hafif sakatlığını göz önünde bulundururken, maç ve idman eksiği bulunmayan Macar savunmacı ilk on bire yakın duruyor. Teknik Direktör Erol Bulut, galibiyet serisini sürdüreceklerini söyledi.

Prekazi'ye göre Mesut, Hagi'den iyi

Galatasaray’ın efsanesi Cevad Prekazi, Mesut'un Hagi'den iyi olduğunu söyledi. Prekazi, "Özil, Dünya Şampiyonu Almanya'nın bir numaralı oyuncusuydu. Tabii ki, Hagi'den daha iyi. Ayrıca Anelka, van Persie, Ortega, Carlos ve Drogba da kariyer olarak Mesut’un yanına yaklaşamaz“ ifadelerini kullandı.

Ozan'a 150 kutlaması

Erzurum deplasmanında sarı lacivertli formayla 150. maçına çıkan Ozan Tufan'a Ankaragücü karşılaşması sonrası kutlama yapıldı. Emre Belözoğlu, Erol Bulut ve takım arkadaşlarının katılımıyla maç sonu soyunma odasında küçük bir etkinlik gerçekleştirildi.

PDFK'DAN MÜJDE

Mert Hakan'a bir maç

∂ Kasımpaşa maçında Aytaç'a tekme attığı için kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş, bir maçlık cezayla kurtuldu. Aytaç'ın kafasına tekme atmasını tahrik unsuru gören PFDK'nın bir maç ceza kestiği Mert Hakan, eski takımı Sivas'a karşı forma giyebilecek.

ERZURUMSPOR'LA ANLAŞTI

Dirar Dadaş oluyor

∂ Fenerbahçe forması giyen Nabil Dirar, Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor ile anlaşmaya vardı. İki kulübün de son pürüzleri gidermesinin ardından kısa süre içinde imzaların atılması bekleniyor. 34 yaşındaki futbolcu bu sezon F.Bahçe'de hiç süre bulamamıştı.