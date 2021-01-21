Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ah be Abdülkadir Ömür! Ah be Turkish Messi! Trabzonspor’un son dönemde Türk futboluna kazandırdığı ve Avrupa’ya açılmaya hazırlanan Abdülkadir Ömür, bir şanssızlık daha yaşadı. İki sezon önce Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun masaya 23 milyon avrodan oturduğu ve ciddi talipleri olan 21 yaşındaki genç isim, 2019’da menisküs yırtığı yaşamış formasından beş ay gibi bir süre uzak kalmıştı. Ve güncel piyasa değeri 15 milyon avrolardan 11 milyon avroya düşmüştü. Şimdi bunlara bir yenisi daha eklendi.

Zaman kaybettirecek

Konya maçında ayağında kırık oluşan Ömür yeniden bıçak altına yatacak. Ayağındaki şişliğin inmesinin ardından operasyon tarihi için karar verilecek olan Trabzonsporlu oyuncunun geri dönüşünün üç ayı bulması bekleniyor. Ömür’ün durumu hakkında bilgi veren aynı zamanda A Millî Takım Doktoru olan Ufuk Şentürk “Abdülkadir Ömür’ün gerçekleştireceği ameliyat geleceği için bir tehdit oluşturmuyor, hiçbir problem yaşatmayacak. Futbol kariyerini engellemeyecek sadece zaman kaybettirecek bir süre” dedi.

ÖMÜR İSTANBUL’DA

Başkan, yalnız bırakmadı

3-1 kazanılan İH Konya maçında ayağında kırılan ve Trabzon’da hastaneye kaldırılan Abdülkadir Ömür, ameliyat için İstanbul’a getirildi. Morali çok bozuk olan genç ismi Başkan Ahmet Ağaoğlu yalnız bırakmadı. Ömür’ün tedavisi özel hastanede devam edecek.