Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2024'e kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki oyuncuyla el sıkışan siyah beyazlı idareciler Flamengo'yu ikna etmek için girişimlerini sürdürüyor. Pazarlıkların son aşamaya geldiği ve anlaşmanın kısa süre içinde gerçekleşeceği öğrenildi. Öte yandan Pereira’nın transferi sonrası kadro dışı bırakılan Fransız stoper Isimat Mirin, Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'a kiralanacak.