Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Hollanda ekiplerinden Groningen forması giyen Can için Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

Görkem Can, yeşil siyahlı kulüple 2,5 yıllık anlaşmaya imza attı.