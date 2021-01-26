Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Hollanda ekiplerinden Groningen forması giyen Can için Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.
Görkem Can, yeşil siyahlı kulüple 2,5 yıllık anlaşmaya imza attı.
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Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Hollanda ekiplerinden Groningen forması giyen Can için Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.
Görkem Can, yeşil siyahlı kulüple 2,5 yıllık anlaşmaya imza attı.
Etiketler : transfer,Denizlispor,Görkem Can,