Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’ın Kasımpaşa’dan bonuslar hariç 10 milyon avro ödeyerek renklerine kattığı Mbaye Diagne, ikinci defa kiralık olarak gitmeye hazırlanıyor. Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion uzun süredir istediği Senegalli oyuncu için sarı kırmızılılarla anlaşmaya vardı. Sezon sonuna kadar Diagne’yi kiralık olarak renklerine katacak olan Ada ekibi 800 bin avro ödeme yapacak. Premier Lig’de şu an 19. sırada olan Birmingham temsilcisi, küme düşmezse mecburi satın alma maddesi de aktif duruma gelecek.

Bugün açıklanıyor

Sağlık kontrollerinden geçen Diagne İngiliz ekibiyle anlaşmaya vardı. Ancak transferin resmen açıklanması için Galatasaray cephesi son birkaç gündür Mısır’dan gelecek forvet transferi haberini beklemek durumunda kaldı. Zamalek’te forma giyen Mostafa Mohamed’i renklerine katmak için günlerdir yoğun mesai harcayan Aslan, 23 yaşındaki oyuncuyu dün akşam nihayet bitirdi. Bu bölgenin sağlama alınmasıyla birlikte Diagne'nin transferi netleşti. Sarı kırmızılı kulübün ayrılığı bugün açıklayacağı öğrenildi.

Rekorların adamı

Kasımpaşa ve Galatasaray formalarıyla 2018-19 sezonunda toplam 30 gol atarak ligi Gol Kralı olarak kapatan Mbaye Diagne, Bafétimbi Gomis’in 29 gollü ‘En çok gol atan yabancı oyuncu” rekorunu kırmasına rağmen Radamel Falcao’nun transferiyle kendisini Club Brugge’de bulmuştu. Belçika ekibinde iki defa kadro dışı bırakılan ve sarı kırmızılı takıma geri dönen Senegalli, bu sezon da ligde 9, Avrupa kupalarında da 2 gol attı. Galatasaray’ın en golcü ismi durumundaki Diagne’ye müthiş performansına rağmen yol gözükmüş durumda.

Kadroya alınmadı

Mbaye Diagne, Galatasaray’ın bugün oynayacağı Gaziantep maçının kafilesinde yer almadı. Senegalli oyuncunun cezasının bitmesine rağmen kafilede yer almaması transferinin bittiğinin göstergesi oldu.

Yedlin hamlesi

G.Saray sağ bek Omar'ın alternatifini buldu. Aslan, DeAndre Yedlin için Newcastle ile masaya oturdu. İngiliz ekibi, 27 yaşındaki ABD’li oyuncu için kararını bugün verecek. Anlaşma sağlanırsa ABD’li oyuncu hafta sonunda İstanbul’a gelecek.

Mohamed Aslan oldu

1,5 yıllık kiralık

Fatih Terim'in çok istediği santrfor Mostafa Mohamed transferi nihayet gerçekleşti. Sarı kırmızılılar oyuncuyu Mısır'ın Zamalek Kulübü'ne ödeyeceği 2 milyon dolar karşılığında 1,5 yıllığına kiraladı. Zorunlu opsiyon olarak da dört milyon dolarda el sıkışıldı. Mohamed'in bugün İstanbul'a geleceği, sağlık kontrolü sonrası resmî imzayı atacağı öğrenildi. 23 yaşındaki futbolcu kulüp kariyerinde 122 maça çıkarken 41 gol atıp 10 da asist yaptı.