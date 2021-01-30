Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda, hem kendisi hem de kulübü Alanyaspor ile anlaşma sağlandığı aktarıldı.

Açıklamada, Alanyaspor Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, iki taksit halinde toplam 3 milyon avro ödeneceği vurgulanarak, "Alanyaspor Kulübüne ayrıca, futbolcunun bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda elde edilen transfer bedelinin, bu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 20'si ödenecektir." ifadesine yer verildi.

Bakasetas ile 3,5 yıllık anlaşma sağlandığının aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Anlaşmaya göre oyuncuya, 2020/2021 futbol sezonu için 600 bin avro garanti ücret, 2021/2022 futbol sezonu için 1 milyon 250 bin avro garanti ücret, 2022/2023 futbol sezonu için 1 milyon 250 bin avro garanti ücret, 2023/2024 futbol sezonu için 1 milyon 250 bin avro garanti ücret ödenecektir. Futbolcunun, kulübümüzle olan sözleşmesi devam ederken 12 milyon avro karşılığında serbest kalma hakkı bulunmaktadır. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin yüzde 5'i ödenecektir."