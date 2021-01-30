Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nin ikinci yarısının ilk maçında Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı ile karşı karşıya geldi. Muratpaşa Belediyesi Süleyman Evcilmen Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Antalyaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Karabulut, Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcıları Şevket Korkut ve Tuğba Erke Bostan ile Konyaaltı Belediyesi Meclis üyeleri izledi.

Üstün oyun sonuç getirdi

Geçtiğimiz hafta Anadolu Üniversitesi’ni ağırlayan ve bu karşılaşmadan galip ayrılan Konyaaltı Belediyesi’nin Mavi Kelebekleri, Muratpaşa Belediyespor maçına büyük moral ile çıktı. İlk yarıyı bir fark önde tamamlayan Mavi Kelebekler, Fırat Beyde ve Melih Çobanoğlu’nun hakemliğini yaptığı karşılaşmada mücadeleyi son saniyeye kadar hiç bırakmadı. Zaman zaman sertleşen rakibi karşısında takım ruhunu hiç bozmadan büyük bir ustalıkla oyun kuran Mavi Kelebekler, Muratpaşa'yı kendi sahasında 28-21 skorla mağlup etti. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte galibiyet sevincine boğulan Mavi Kelebek oyuncuları, bu sevinçlerini maç süresince alkışlarıyla kendilerine destek olan Başkan Semih Esen’le paylaştı.

Gözyaşlarını tutamadı

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde ilk maçı Muratpaşa Belediyespor ile oynadıklarını ve o karşılaşmayı bir farkla kaybettiklerini hatırlatan Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Kaptanı Halise Güneş, rövanşta elde ettikleri galibiyet ile büyük bir mutluluk yaşadıklarını söyledi. Galibiyetin kendileri için moral olduğunu ifade eden Konyaaltı Belediyespor Takımı Antrenörü Birol Ünsal, galibiyetin getirdiği sevinçle göz yaşlarını tutamadı.

"Her zaman inandım"

Maçı heyecanla izleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ise takımla gurur duyduğunu söyledi. “Belediyemizin Mavi Kelebekleri’ne benim inancım her zaman tamdı” diyen Başkan Semih Esen, maçtan sonra oyuncuları tebrik etti. Bu başarının daha niceleriyle perçinleneceğini ifade eden Semih Esen, ligin ikinci yarısında fırtına gibi esen takımın sahada olacağını söyledi.