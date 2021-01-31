Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Kupa’yı kaybettikten sonra Teknik Direktör Okan Buruk ile yollarını ayıran ve Aykut Kocaman ile anlaşan (tribünden canlı izledi) İstanbul ekibi sahasında Hatayspor’dan ağır bir darbe yedi. Ömer Erdoğan’ın öğrencileri Diouf (2), Boupendza (2) ve Akintola’nın golüyle sonuca gitti. İki gol penaltıdan gelirken Başakşehir’in tek sayısını da Kamara kendi kalesine gönderdi.