Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ara transfer döneminin bitimine saatler kalan Başakşehir, Fenerbahçe ile sözleşmesini fesheden Tolga Ciğerci ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Milli futbolcuyu opsiyonlu olarak kadrosuna kattan Başakşehir'de imza törenine, Asbaşkanla Mesut Altan, Mustafa Saral ve CEO Mustafa Eröğüt katıldı.