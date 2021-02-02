Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bize her yer Trabzonspor’un yeni versiyonu “Her yerde Fırtına var.” Peki nasıl? Kısa zaman dilimine sığdırılan başarılarla . Öncelikli olarak bordo mavililer, hafta içinde Medipol Başakşehir’i 2-1 yenerek Süper Kupa’yı kazandı. Ardından ligde lider durumda bulunan ve dokuz maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Beşiktaş’ı devirdi. Hem de keyif veren güzel futbolla. Zirveyle puan farkı azalırken iki maçlık kazanım Teknik Direktör Abdullah Avcı’ya yazıldı. Özellikle yerel basının yerden yere vurduğu Avcı eleştirilere cevabı tabelada verdi.

Kariyer rekoru!

Biraz daha Abdullah Hoca karnesini açarsak; 10 Kasım 2020'de Trabzonspor'un başına geçen Avcı, 82 günlük sürede bordo mavililerle önemli işlere imza attı. 15 yıllık teknik adamlık kariyerinin en önemli başlangıcını Trabzonspor'da yapan Abdullah Hoca, 13 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Yönetim kanadında da pozitif gelişmeler vardı. Ahmet Ağaoğlu yönetiminin önce Alanyaspor’un on numarası Bakasetas’ı alması ardından da Yunus Mallı’yı renklerine bağlaması taraftarı fazlasıyla sevindirdi.

Huzurlarınızda Yunus Mallı

Hafta sonunu Beşiktaş galibiyetiyle kapatan ve perşembe günü oynayacağı Denizlispor maçı hazırlıklarına başlayan Trabzonspor’da yeniler sahne aldı. Yunus Mallı ilk defa takımla çalıştı. Anastasios Bakasetas da antrenmanda yer aldı. Teknik Direktör Abdullah Avcı, iki ismi de Denizlispor maçında kadroya alacak.

YEREL BASIN:

İstanbul’un fethi

Puan kaybında yönetimi, teknik ekibi ve takımı adeta yerin dibine sokan Trabzon’daki yerel basın şimdi övgü dolu manşetler attı. Beşiktaş galibiyeti sonrası “Kusursuz Fırtına”, “İstanbul’un fethi”, “Kartal avcıları”, “Adımız fırtına, işimiz zafer” gibi başlıklar atıldı.