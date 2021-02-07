Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada gelişen BB Erzurumspor atağında Butko’nun sağ kanattan yaptığı ortada araya giren Kvrzic topu kornere atarak tehlikeyi uzaklaştırdı.

11. dakikada Butko’nun pasıyla topla buluşan Cenk Ahmet’in ceza sahasına havalandırdığı top Aatif’a gelmeden defans araya girdi.

16. dakikada konuk takımın sol kanattan Aziz ile geliştirdiği atakta Lackassen’i aşan topa Lennon hareketlendi ancak topa yetişemedi.

25. dakikada Aatif Chahechouhe çalımlarla ceza sahasına sokulmak istedi son anda araya giren Uğur tehlikeyi büyümeden önledi.

27. dakikada Costa’nın ceza sahasına doğru havalandırdığı topa Butko hareketlendi ve tek pasla topu içeriye çevirmek istedi, bu pozisyonda Avramovski'nin topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Atif Chahechouhe topu ağlara gönderdi. 1-0

34. dakikada Ackah ile Aziz arasında çıkan gerginlik sonrası hakem her iki oyuncuya sarı kart gösterdi. Ackah tepkisini devam ettirince ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

41. dakikada kaleci Szumski atılan geri pası uzaklaştırmak isterken pres yapan Lackassen’e çarpan top kendisinde kaldı.

45+2. dakikada ceza sahsı önünde kazanılan serbest vuruşu Sabovic kullandı. Top direkten geri döndü.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

59. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortaya yükselen İlhan'ın kafa vuruşu kaleci Szumski de kaldı.

60. dakikada Cenk Ahmet orta sahadan aldığı topla ceza sahası önüne kadar geldi sert vurdu top üstten auta çıktı.

65. dakikada Campanharo'nun ceza sahası dışından sert vuruşunda top faklı şekilde dışarı çıktı.

72. dakikada Aziz Behich’in yerden ceza sahasına doğru gönderdiği top defanstan sekerek İlhan’ın önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti. 1-1

76. dakikada Emrah’ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Teikeu kafayı vurdu, top üstten auta çıktı.

82. dakikada BB Erzurumspor atağında Gomes ceza sahası önünde topla buluştu sola çekti sert vurdu top kaleci Doğan da kaldı.