10. dakikada Hakan Özmert'in ceza sahası dışından çektiği şutta top üstten auta çıktı.
14. dakikada Yukatel Denizlispor öne geçti. Sağ kanattan Diskerud'un yaptığı ortada ceza alanı içinde Eren Albayrak'ın uzaklaştırmaya çalıştığı topu araya giren Rodallega kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 1-0
28. dakikada Hakan Özmert'in pasıyla topla buluşan Fredy'nin uzaktan attığı şutta top üstten auta gitti.
36. dakikada Rodallega'nın kaleye göndermek istediği top kaleci Boffin'den döndü. Murawski'nin ceza sahası dışından attığı şutta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
50. dakikada Sidney Sam ile Tiago Lopes mücadelesindeki faul kararına itiraz eden teknik direktör Ersun Yanal, sarı kart gördü.
52. dakikada Sagal'ın ceza sahası dışından yaptığı röveşatada top auta çıktı.
69. dakikada Hakan Özmert'in kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Amilton'un kafa ile müdahalesinde meşin yuvarlak auta çıktı.
73. dakikada Antalyaspor eşitliği sağladı. Ersan Gülüm'ün rakip yarı alanının ortalarından ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Gökdeniz Bayrakdar, aşırtma vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-1
77. Gökdeniz Bayrakdar'ın çaprazdan şutunda topu kaleci Cenk Gönen eliyle kontrol etti.
90. dakikada Lopes'in sağ kanattan ortasında ceza sahasında meşin yuvarlağa Rodellega kafa ile vurdu, top kalecide kaldı.
Karşılaşma, 1-1 sona erdi.